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超萌浣熊臉入列 PUMA打造Rocco四大賽主題限定系列球衣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
adidas GOLF CODECHAOS BOA 21鞋6,290元。圖／adidas GOLF提供
adidas GOLF CODECHAOS BOA 21鞋6,290元。圖／adidas GOLF提供

為迎來US OPEN美國高球公開賽，PUMA GOLF特別推出全新Rocco四大賽主題限定系列服飾與紀念鞋款，融入高爾夫運動所需的高機能元素，還將代表動物浣熊圖樣加入，讓品牌支持名將們穿上後也是萌度大增。

全新的PUMA GOLF Rocco系列單品，呼應美國國旗的組合色彩以紅、藍及白三色為主，其中Cloudspun浣熊圖樣短袖Polo衫採用四面彈性科技快乾面料 ，雙面特殊拉絲刷面處理，展現柔軟輕盈觸感，高透氣性吸濕排汗機能更適合夏日。鞋款部分推出專為巡迴賽選手量身打造的PUMA GOLF PROADAPT Δ USA主題紀念款，採用獨家開發 PWRADAPT大底科技，展現抓地力與高穩定性，鞋底加入廣受巡迴賽選手好評的Tornado Cleat鞋釘，有效增加鞋底與草地接觸點。配件則推出遮陽棒球帽，提供美國國旗及浣熊圖樣兩款設計。

而adidas所關注永續精神而生的PRIMEBLUE環保紗線，也運用到GOLF系列，不僅推出高機能再生服飾，更打造CODECHAOS21新款球鞋。挾帶去年的高人氣，今年CODECHAOS21再升級，改良針織鞋面採用超過50%的PRIMEBLUE紗線，並提供一年保固的防水機能。而且鞋面內外側均以交疊的超細纖維片加固，穩定性及防護力更上層樓；透過獨家Twistgrip技術研究足底壓力熱區，找出最適合鞋底刻紋的位置，以提供更好的抓地力。

PUMA GOLF Rocco系列ROADAPT Δ USA主題紀念鞋款7,680元。圖／PUMA提供
PUMA GOLF Rocco系列ROADAPT Δ USA主題紀念鞋款7,680元。圖／PUMA提供
PUMA GOLF Rocco系列Cloudspun浣熊圖樣短袖Polo衫2,480元。圖／PUMA提供
PUMA GOLF Rocco系列Cloudspun浣熊圖樣短袖Polo衫2,480元。圖／PUMA提供
adidas GOLF男款POLO衫2,490元。圖／adidas GOLF提供
adidas GOLF男款POLO衫2,490元。圖／adidas GOLF提供

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