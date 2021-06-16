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LV早春的俏皮與華麗 美少女變身太空戰士超帥氣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
樂儀隊服裝剪裁的颯爽，點綴了可愛的蝴蝶結。圖／LV提供
樂儀隊服裝剪裁的颯爽，點綴了可愛的蝴蝶結。圖／LV提供

回到女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的標誌性輪廓，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2022早春女裝有著熟悉的既視感，寬肩、泡泡袖、繭型洋裝、洋溢未來感的光澤面料，一套套都彷彿簽了Nicolas Ghesquière的名字，卻又有凜然的新意，如同美少女戰士的樂儀隊表演，既年輕活潑又洗鍊流暢，精神飽滿的綻放活力色彩。

路易威登2022早春度假系列選址巴黎西北方近郊塞爾吉（Cergy-Pontoise）的中軸線（Axe majeur）景點，這是1980年由以色列建築師丹尼卡拉凡（Dani Karavan）所打造的景觀建築群，他以創作和環境融為一體的特定遺址紀念館、紀念碑而聞名，充滿人道藝術的溫暖，今年5月底才以90高齡享耆壽去世；「中軸線」建築群連通塞爾吉老城和瓦茲河，是當地知名旅遊景點，湖中金字塔、紅色廊橋、廣場上的白色列柱，都是其標誌性的建物。

紅色的長廊也成為Nicolas Ghesquière的夢幻遐想之路，在此地的水、光、風、沙和混凝土、岩石、鋼鐵，形成了大自然與人造空間的和諧美好，從湖側穿過紅色廊橋到列柱的旅程，如同開啟了多扇想像的大門，也在意念上契合Nicolas Ghesquière最愛的時空穿越命題，模特兒們就像精神抖擻的團隊，專著著精緻刺繡、繁複色彩的衣衫，在鮮明銳利的輪廓中，閃閃發亮的前進，宛如一列愉悅繽紛的樂儀隊，邁開早春系列的步伐，服裝以飽和色彩為主，蝴蝶結裝飾、1854粉彩緹花點綴了柔美的女人味，有女裝的俏麗，也融合軍裝風的帥氣，在45套服裝的序列中，朝極致美感的巔峰錢進，列柱看似終點，也是達到嶄新里程碑之意，象徵創造無窮盡，即使熟悉的輪廓，也能透過新的詮釋探索渺遠的未來。

手提包運用1854緹花的新色彩打造而成。圖／LV提供
手提包運用1854緹花的新色彩打造而成。圖／LV提供
超可愛的繭型輪廓洋裝，以光澤面料帶來強烈的存在感。圖／LV提供
超可愛的繭型輪廓洋裝，以光澤面料帶來強烈的存在感。圖／LV提供
路易威登早春發表選址中軸線（Axe majeur）景點，是以色列建築師丹尼卡拉凡在1980年的建築作品。圖／LV提供
路易威登早春發表選址中軸線（Axe majeur）景點，是以色列建築師丹尼卡拉凡在1980年的建築作品。圖／LV提供
路易威登早春系列選址巴黎西北方近郊的塞爾吉的中軸線（Axe majeur）景點發表。圖／LV提供
路易威登早春系列選址巴黎西北方近郊的塞爾吉的中軸線（Axe majeur）景點發表。圖／LV提供
金銀色系的廣泛運用，讓2022早春女裝有閃閃發亮的氛圍。圖／LV提供
金銀色系的廣泛運用，讓2022早春女裝有閃閃發亮的氛圍。圖／LV提供
吸睛的肩線輪廓，是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière擅長的變化。圖／LV提供
吸睛的肩線輪廓，是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière擅長的變化。圖／LV提供
2022春夏的幾何拼色靴款，散發威漫電影的科技風格。圖／LV提供
2022春夏的幾何拼色靴款，散發威漫電影的科技風格。圖／LV提供
2022早春宛如美少女戰士出征般，是相當帥氣的女裝風格。圖／LV提供
2022早春宛如美少女戰士出征般，是相當帥氣的女裝風格。圖／LV提供
路易威登早春系列選址巴黎西北方近郊的塞爾吉的中軸線（Axe majeur）景點發表。圖／LV提供
路易威登早春系列選址巴黎西北方近郊的塞爾吉的中軸線（Axe majeur）景點發表。圖／LV提供
太空風格的未來感，是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière熱愛的命題。圖／LV提供
太空風格的未來感，是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière熱愛的命題。圖／LV提供
繁複華麗的刺繡帶有中國宮廷風，解構的拉鍊增添服裝東西融會的色彩。圖／LV提供
繁複華麗的刺繡帶有中國宮廷風，解構的拉鍊增添服裝東西融會的色彩。圖／LV提供
靴型涼鞋雅致而有趣。圖／LV提供
靴型涼鞋雅致而有趣。圖／LV提供
俏麗的蝴蝶結是鞋履和衣襟的裝飾。圖／LV提供
俏麗的蝴蝶結是鞋履和衣襟的裝飾。圖／LV提供
氣勢獨具的斗篷式上衣，散發華麗大器的氛圍。圖／LV提供
氣勢獨具的斗篷式上衣，散發華麗大器的氛圍。圖／LV提供
路易威登於巴黎近郊的中軸線景點，發表2022早春度假系列。圖／LV提供
路易威登於巴黎近郊的中軸線景點，發表2022早春度假系列。圖／LV提供
腋下包的輪廓持續到明年早春。圖／LV提供
腋下包的輪廓持續到明年早春。圖／LV提供
枕頭包款有魔術方塊的繽紛趣味。圖／LV提供
枕頭包款有魔術方塊的繽紛趣味。圖／LV提供
褶襉寬袖超有氣勢，也有女裝藝術總監Nicolas Ghesquière鍾愛的未來感。圖／LV提供
褶襉寬袖超有氣勢，也有女裝藝術總監Nicolas Ghesquière鍾愛的未來感。圖／LV提供

建築 紀念館 遺址 LV

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