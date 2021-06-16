LV早春的俏皮與華麗 美少女變身太空戰士超帥氣

回到女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的標誌性輪廓，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2022早春女裝有著熟悉的既視感，寬肩、泡泡袖、繭型洋裝、洋溢未來感的光澤面料，一套套都彷彿簽了Nicolas Ghesquière的名字，卻又有凜然的新意，如同美少女戰士的樂儀隊表演，既年輕活潑又洗鍊流暢，精神飽滿的綻放活力色彩。

路易威登2022早春度假系列選址巴黎西北方近郊塞爾吉（Cergy-Pontoise）的中軸線（Axe majeur）景點，這是1980年由以色列建築師丹尼卡拉凡（Dani Karavan）所打造的景觀建築群，他以創作和環境融為一體的特定遺址紀念館、紀念碑而聞名，充滿人道藝術的溫暖，今年5月底才以90高齡享耆壽去世；「中軸線」建築群連通塞爾吉老城和瓦茲河，是當地知名旅遊景點，湖中金字塔、紅色廊橋、廣場上的白色列柱，都是其標誌性的建物。