聽新聞
test
0:00 / 0:00
LV早春的俏皮與華麗 美少女變身太空戰士超帥氣
回到女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的標誌性輪廓，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2022早春女裝有著熟悉的既視感，寬肩、泡泡袖、繭型洋裝、洋溢未來感的光澤面料，一套套都彷彿簽了Nicolas Ghesquière的名字，卻又有凜然的新意，如同美少女戰士的樂儀隊表演，既年輕活潑又洗鍊流暢，精神飽滿的綻放活力色彩。
路易威登2022早春度假系列選址巴黎西北方近郊塞爾吉（Cergy-Pontoise）的中軸線（Axe majeur）景點，這是1980年由以色列建築師丹尼卡拉凡（Dani Karavan）所打造的景觀建築群，他以創作和環境融為一體的特定遺址紀念館、紀念碑而聞名，充滿人道藝術的溫暖，今年5月底才以90高齡享耆壽去世；「中軸線」建築群連通塞爾吉老城和瓦茲河，是當地知名旅遊景點，湖中金字塔、紅色廊橋、廣場上的白色列柱，都是其標誌性的建物。
紅色的長廊也成為Nicolas Ghesquière的夢幻遐想之路，在此地的水、光、風、沙和混凝土、岩石、鋼鐵，形成了大自然與人造空間的和諧美好，從湖側穿過紅色廊橋到列柱的旅程，如同開啟了多扇想像的大門，也在意念上契合Nicolas Ghesquière最愛的時空穿越命題，模特兒們就像精神抖擻的團隊，專著著精緻刺繡、繁複色彩的衣衫，在鮮明銳利的輪廓中，閃閃發亮的前進，宛如一列愉悅繽紛的樂儀隊，邁開早春系列的步伐，服裝以飽和色彩為主，蝴蝶結裝飾、1854粉彩緹花點綴了柔美的女人味，有女裝的俏麗，也融合軍裝風的帥氣，在45套服裝的序列中，朝極致美感的巔峰錢進，列柱看似終點，也是達到嶄新里程碑之意，象徵創造無窮盡，即使熟悉的輪廓，也能透過新的詮釋探索渺遠的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言