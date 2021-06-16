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成為歐國盃排名第一射手 36歲C羅一天吃6餐維持好狀態

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
教練唯一要做的事，就是要阻止自律狂C羅過度訓練！圖／摘自IG
教練唯一要做的事，就是要阻止自律狂C羅過度訓練！圖／摘自IG

因為新冠肺炎疫情延後一整年舉辦的2020第16屆歐洲國家盃近日開踢，目前即將進行到小組賽第二輪階段。在今天凌晨，落入本屆死亡之組F組中的葡萄牙再度創造新紀錄，而達成這個紀錄的人不是別人，就是當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）！

葡萄牙對匈牙利的這場比賽雙方緊咬到下半場84分都還是平手，後來葡萄牙格雷羅進球打破僵局後，接著C羅又一連貢獻兩分，一罰球一盤球過人展現與隊友絕佳默契，這個結果也讓他打破射手榜紀錄，以11顆進球成為歐洲國家盃賽史中排行第一的球員。而他本人自2004年參加歐洲國家盃到現在已經是第五次參賽，也寫下歷史紀錄。

其實C羅今年已經36歲，通常球員在這個年齡不是已經退休就是準備退休，但他依舊維持先發出場、跑滿整場之外還可以在終場加時期間保持不錯的速度並成功得分，也讓許多球迷深感佩服。要保持這樣的狀態，其實也要歸功他自己的自律能力。

眾所周知，C羅是個自律狂，就在出戰匈牙利賽前記者會上他就曾把擺在桌上的可樂換成礦泉水，此一動作也引發網友熱議，更讓可口可樂市值更蒸發40億美元。此外，他平常除了保持規律的運動及訓練強度之外，也倚賴一天可吃到6餐的進食頻率來補充精力，但這6餐可不能隨便亂吃，他吃的非常健康，以新鮮的原型食物為主，之前受訪時就曾透露自己偏愛的菜單，早餐吃起士、火腿、低脂優格配上大量水果和酪梨吐司，偶爾喝點柳橙或鳳梨汁。其餘餐點他喜歡吃魚，像是鱸魚和鯛魚等，最愛葡萄牙的傳統料理BacalhauàBrás，裡頭有鱈魚、洋蔥和切成薄片的馬鈴薯和炒雞蛋。攝取蛋白質管道主要來自瘦肉，平常也會吃大量水果，不喝碳酸飲料和酒。

靠著這樣健康的飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，長年維持7%體脂，也難怪已經36歲還是可以維持這樣的狀態。據了解，他的教練唯一要做的事，就是要阻止他過度訓練！

記者會上，C羅（右）把擺在面前的兩瓶可口可樂移走，據報可口可樂公司股價幾乎立刻下跌，市值直接蒸發40億美元。路透/©UEFA 2021
記者會上，C羅（右）把擺在面前的兩瓶可口可樂移走，據報可口可樂公司股價幾乎立刻下跌，市值直接蒸發40億美元。路透/©UEFA 2021
在今日凌晨的比賽中，Ｃ羅以11顆進球成為歐洲國家盃賽史中排行第一的球員。（路透社）
在今日凌晨的比賽中，Ｃ羅以11顆進球成為歐洲國家盃賽史中排行第一的球員。（路透社）
健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG
健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

葡萄牙 匈牙利 新冠肺炎 C羅

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