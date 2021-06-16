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搭618購物節熱潮！美、日平價時尚同步祭優惠 大打折扣戰促銷夏季新品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO男裝AIRism棉質寬版圓領T恤，限定折扣價390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝AIRism棉質寬版圓領T恤，限定折扣價390元。圖／UNIQLO提供

待在家就是要買！買！買！迎接618購物節的到來，UNIQLO、GU從6月18日起，為期兩週祭出優惠折扣活動，打出最低5折起就能買到超值新裝。而Gap則是自即起到6月20日，於官網推出正價、減價商品6折的破盤回饋，就是要消費者買得盡興。

因應宅在家的需求，UNIQLO的夏季優惠感謝祭，所提供的品項與過往也不太相同。此次，提供兼具簡約、實用、機能與美感的千款LifeWear男、女和童裝系列為主。其中包括夏日必備的AIRism科技空氣衣，以及在家運動時不可或缺的吸汗速乾DRY-EX系列；臨時要外出的百搭萬能褲款、還有備受女性歡迎的無鋼圈美型胸罩，都在最低5折的促銷選項內。像是熱銷的AIRism棉質寬版圓領T，原價590元，在這波感謝祭，只要290元起就可入手；女裝棉麻舒適短褲也直接打了66折，同樣300元不到就能買回家。

UNIQLO姐妹品牌的GU則是在網路商店及全台實體店舖推出6折起的優惠價，挑選百款男、女、童裝夏季商品，以及居家穿搭單品皆有超值折扣。甚至再加碼於6月18日至6月24日期間，購物滿1,500元，輸入折扣代碼即可以半價購入指定款上衣。最推薦的就是女裝雙排釦外套，原價1,490元，活動期間下殺至990元。而在於6月25日到7月1日時，則有涼爽透氣5分袖男裝吸濕速乾開領襯衫，限定優惠價690元；多款男、女裝STYLE-DRY T恤2件合購現折100元，皆是夏季的百搭人氣單品。

而美式休閒平價品牌Gap亦不落人後，最大的優惠就是活動期間，原本已減價的商品，還可以再打6折；至6月18日前，三件額外再打9折、買四件額外再享85折優惠，意味最低達到3折起。多項商品中最受到消費者矚目的就是指定牛仔褲款，幾乎不用千元就能帶回家。與知名的Grateful Dead死之華樂團聯名T恤，直接打56折；不僅如此，到6月20日前，單筆金額滿2,000元，加贈Gap手提水餃包，就是消費者買到失心瘋。

UNIQLO女裝Dry-EX短版圓領T恤，限定折扣價390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝Dry-EX短版圓領T恤，限定折扣價390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝棉麻舒適短褲，限定折扣價390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝棉麻舒適短褲，限定折扣價390元。圖／UNIQLO提供

Gap紮染純棉針織短褲，限定折扣價499元。圖／Gap提供
Gap紮染純棉針織短褲，限定折扣價499元。圖／Gap提供

GU女裝雙排釦外套，限定折扣價990元。圖／GU提供
GU女裝雙排釦外套，限定折扣價990元。圖／GU提供

Gap Grateful Dead聯名T恤，限定折扣價729元。圖／Gap提供
Gap Grateful Dead聯名T恤，限定折扣價729元。圖／Gap提供

GU女裝緞面家居服組，限定折扣價590元。圖／GU提供
GU女裝緞面家居服組，限定折扣價590元。圖／GU提供

GU男裝Dry wide fit吸濕速乾開領襯衫，限定折扣價590元。圖／GU提供
GU男裝Dry wide fit吸濕速乾開領襯衫，限定折扣價590元。圖／GU提供

UNIQLO Gap

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