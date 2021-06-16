KIRIN冰結熱銷集結再推出！ 7-ELEVEN獨家沁涼開賣
台灣麒麟（KIRIN）旗下熱銷系列「冰結水果調酒」，每年在水果盛產季不定期推出期間限定、限量口味，大人味的消暑聖品；今年夏天，台灣麒麟集結了三款人氣熱銷口味「冰結鳳梨」、「冰結STRONG華麗巨峰葡萄」以及「冰結STRONG沙瓦檸檬」，宣布於6月16日起在7-ELEVEN獨家常態性販售。
人氣熱銷的「冰結鳳梨」，完整保留了鳳梨的濃郁香氛，搭配5%的伏特加濃度，微醺滋味中帶有鳳梨獨特的鮮甜芬芳。「冰結STRONG華麗巨峰葡萄」採用來自日本信州產地，水潤多汁、飽滿香甜的巨峰葡萄大粒果實，9%的酒精濃度，在濃厚的酒感之中留下葡萄的清甜餘韻。「冰結STRONG沙瓦檸檬」富有清爽順口的檸檬滋味，與伏特加調和成7%酒精濃度，完美比例的酸甜口感，搭配美味的居家餐點，輕鬆享受自在又愉快的用餐氛圍。
台灣麒麟董事長上田隆史表示，除了適合大口暢飲的啤酒，台灣年輕人也特別喜歡透過「調酒」，品嚐酒精與飲品在多重搭配之下創造出的豐富滋味。KIRIN「冰結水果調酒」以「Straight果汁技術」、「伏特加基酒」、「鑽石切割罐」三大獨家特色，在琳瑯滿目的罐裝酒類市場中脫穎而出。
KIRIN冰結系列水果調酒，有別於一般調酒多以燒酎作為基酒，選用順口易飲、清澈無雜質的伏特加做為基酒；獨家「Straight果汁」技術在製作過程中，將嚴選新鮮果實搾汁後，不經熱濃縮程序直接將果汁凍結，密封運送後再自然解凍，完整保留現搾果汁的新鮮風味及香甜氣味；在罐身設計上，KIRIN獨創3D立體效果的「鑽石切割罐」，伴隨著俐落的開罐動作，產生如冰塊撞擊的清脆聲響，以及波光粼粼的視覺效果，兼具聽覺、視覺、觸覺、味覺、嗅覺，五感共構的多重沁涼體驗。
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