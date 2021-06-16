快訊

7成5不滿意柯防疫 柯文哲：人在做天在看 不是電腦在看

國台辦對台企透過上海復星買BNT疫苗釋善意 郭辦回應了

KIRIN冰結熱銷集結再推出！ 7-ELEVEN獨家沁涼開賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
KIRIN冰結系列調酒於7-ELEVEN獨家販售，左起「冰結鳳梨」、「冰結STRONG華麗巨峰葡萄」、「冰結STRONG沙瓦檸檬」，三款人氣熱銷的大人味調酒微醺再推出。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN冰結系列調酒於7-ELEVEN獨家販售，左起「冰結鳳梨」、「冰結STRONG華麗巨峰葡萄」、「冰結STRONG沙瓦檸檬」，三款人氣熱銷的大人味調酒微醺再推出。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣麒麟（KIRIN）旗下熱銷系列「冰結水果調酒」，每年在水果盛產季不定期推出期間限定、限量口味，大人味的消暑聖品；今年夏天，台灣麒麟集結了三款人氣熱銷口味「冰結鳳梨」、「冰結STRONG華麗巨峰葡萄」以及「冰結STRONG沙瓦檸檬」，宣布於6月16日起在7-ELEVEN獨家常態性販售。

人氣熱銷的「冰結鳳梨」，完整保留了鳳梨的濃郁香氛，搭配5%的伏特加濃度，微醺滋味中帶有鳳梨獨特的鮮甜芬芳。「冰結STRONG華麗巨峰葡萄」採用來自日本信州產地，水潤多汁、飽滿香甜的巨峰葡萄大粒果實，9%的酒精濃度，在濃厚的酒感之中留下葡萄的清甜餘韻。「冰結STRONG沙瓦檸檬」富有清爽順口的檸檬滋味，與伏特加調和成7%酒精濃度，完美比例的酸甜口感，搭配美味的居家餐點，輕鬆享受自在又愉快的用餐氛圍。

台灣麒麟董事長上田隆史表示，除了適合大口暢飲的啤酒，台灣年輕人也特別喜歡透過「調酒」，品嚐酒精與飲品在多重搭配之下創造出的豐富滋味。KIRIN「冰結水果調酒」以「Straight果汁技術」、「伏特加基酒」、「鑽石切割罐」三大獨家特色，在琳瑯滿目的罐裝酒類市場中脫穎而出。

KIRIN冰結系列水果調酒，有別於一般調酒多以燒酎作為基酒，選用順口易飲、清澈無雜質的伏特加做為基酒；獨家「Straight果汁」技術在製作過程中，將嚴選新鮮果實搾汁後，不經熱濃縮程序直接將果汁凍結，密封運送後再自然解凍，完整保留現搾果汁的新鮮風味及香甜氣味；在罐身設計上，KIRIN獨創3D立體效果的「鑽石切割罐」，伴隨著俐落的開罐動作，產生如冰塊撞擊的清脆聲響，以及波光粼粼的視覺效果，兼具聽覺、視覺、觸覺、味覺、嗅覺，五感共構的多重沁涼體驗。

KIRIN「冰結STRONG華麗巨峰葡萄」酒精濃度9%，在濃厚的酒感中更帶有葡萄的清甜餘韻，豐富層次更令人回味。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN「冰結STRONG華麗巨峰葡萄」酒精濃度9%，在濃厚的酒感中更帶有葡萄的清甜餘韻，豐富層次更令人回味。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN「冰結STRONG沙瓦檸檬」酒精濃度7%，清爽酸甜的檸檬風味，搭配餐點讓居家用餐氛圍更加分。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN「冰結STRONG沙瓦檸檬」酒精濃度7%，清爽酸甜的檸檬風味，搭配餐點讓居家用餐氛圍更加分。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN「冰結鳳梨」酒精濃度5%，完整保留鳳梨的濃郁香氛及鮮甜口感，適合與家人一同共度微醺幸福時光。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KIRIN「冰結鳳梨」酒精濃度5%，完整保留鳳梨的濃郁香氛及鮮甜口感，適合與家人一同共度微醺幸福時光。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

鳳梨 酒精

延伸閱讀

7-11中美式買1送1先收！全家、小七「超商咖啡」新優惠　西西里風檸檬氣泡咖啡回歸

居家調酒DIY（三）豆皮壽司也能變身調酒小幫手？

營養又飽足的「ABC果汁」，早餐前喝竟可甩內臟脂肪！打果汁前多一步驟，可增加營養吸收

來一罐3%微醺水果味！ 台酒5款全新水果風味調酒上市

相關新聞

KIRIN冰結熱銷集結再推出！ 7-ELEVEN獨家沁涼開賣

台灣麒麟（KIRIN）旗下熱銷系列「冰結水果調酒」，每年在水果盛產季不定期推出期間限定、限量口味，大人味的消暑聖品；今年...

保養品男神代言大戰！ 瘦子E.SO、邱鋒澤都賣臉超吸睛

保養品代言掀起一波男神代言大戰，超帥氣的瘦子E.SO代言Dr.Cink達特聖克，主推ABP三重淨痘煥膚精華，讓肌膚也能使...

蕭敬騰出席「真心夜」活動 西裝搭珠寶帥暈網友

「老蕭」蕭敬騰昨日出席中國江蘇「真心夜」活動，以一身深藍色劍領西裝表演。表演結束後蕭敬騰並在官方instagram帳號j...

貴婦御用！《我的上流世界》、《婚詞離曲》就愛頂級包

近來熱門韓國影集講述主題大多圍繞在豪門現代女性身上，無論是《我的上流世界》或是《婚詞離曲》，都聚焦在貴婦生活，劇中主要角...

「洛基」影集首映 湯姆希德斯頓這身西裝給人活嗎？

被粉絲暱稱為「湯抖森」、「湯湯」的英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），上週現身倫敦，出席他所主演的Di...

戴LV全臉式透明防疫面罩去補貨 先準備31張小朋友

透明全臉式面罩，成為防疫期間的奢華配件，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和Off-White都推出全臉透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。