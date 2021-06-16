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保養品男神代言大戰！ 瘦子E.SO、邱鋒澤都賣臉超吸睛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
瘦子代言保養品。圖／Dr.Cink達特聖克提供
瘦子代言保養品。圖／Dr.Cink達特聖克提供

保養品代言掀起一波男神代言大戰，超帥氣的瘦子E.SO代言Dr.Cink達特聖克，主推ABP三重淨痘煥膚精華，讓肌膚也能使用溫和酸類保養；而近期新聞頗多的邱鋒澤，也接下SEXYLOOK西西露潔顏系列代言人，要鼓勵大家把臉洗乾淨。

近期男人代表的瘦子E.SO，一提到保養，他表示自己不喜歡塗抹太多東西，保養就是要精準達標，這回他代言ABP三重淨痘煥膚精華，透過三重酸類煥膚的特性，包括10%杏仁酸，能夠滲透角質層，去除老廢角質；8％乳糖酸則能加速代謝與修護；2％水楊酸是衛福部核可最高濃度，能去除毛孔髒污 ，精準解決肌膚問題。

瘦子E.SO也同步代言微晶深層煥膚潔面露、終結毛孔收斂隱形水，剛好是基礎保養的三步驟，先潔面、隱形水，最後用煥膚精華，不管男女都有好氣色。

而另位男神邱鋒澤成為SEXYLOOK西西露的代言人，首度接下潔顏系列代言的他，笑說「終於有人看上我是團體的顏值擔當」，以無瑕疵的帥臉拍代言照。SEXYLOOK推出保養型型泥洗顏系列，將21%保養礦物泥、仙人掌萃取、三重玻尿酸等功效結合，清潔後能讓後續保養更迅速。洗臉間先深層清除毛孔髒污，再注入精華成分，解決黑頭毛孔問題，任何肌膚都適用。

邱鋒澤成為SEXYLOOK西西露潔顏系列代言人。圖／SEXYLOOK西西露提供
邱鋒澤成為SEXYLOOK西西露潔顏系列代言人。圖／SEXYLOOK西西露提供
Dr.Cink達特聖克ABP三重淨痘煥膚精華 。圖／Dr.Cink達特聖克提供
Dr.Cink達特聖克ABP三重淨痘煥膚精華 。圖／Dr.Cink達特聖克提供
瘦子（左圖）、邱鋒澤都代言保養品。圖／各品牌提供
瘦子（左圖）、邱鋒澤都代言保養品。圖／各品牌提供
SEXYLOOK西西露泥洗顏系列／580元起。圖／SEXYLOOK西西露提供
SEXYLOOK西西露泥洗顏系列／580元起。圖／SEXYLOOK西西露提供

衛福部 邱鋒澤

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