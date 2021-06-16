蕭敬騰出席「真心夜」活動 西裝搭珠寶帥暈網友
「老蕭」蕭敬騰昨日出席中國江蘇「真心夜」活動，以一身深藍色劍領西裝表演。表演結束後蕭敬騰並在官方instagram帳號jam_hsiao0330發出穿搭貼文，除了身上搭配了寶詩龍（Boucheron）的Quatre寬版與窄版戒指，又以領片上的鑽石耳針最為華麗閃耀。
貼文中蕭敬騰僅以簡單字句「今天直播開心嗎」問候歌迷，貼文發出後已有2.7萬次按讚數與300多則留言，網友紛紛留言「看到你真的超開心」、「穿搭帥暈」、「帥炸了」、「看到你就開心」，愛心怒刷一排，展現老蕭好品味與超強人氣。
他除了身穿西裝、精品鞋履等多重亮點，手上穿搭的珠寶更是神來一筆。原來這是Boucheron從從歷史資料稿件中重新發想、進而創造出的全新Fleche du Temps鑽石耳針。先前不僅有中國男星鹿晗、日本人氣模特兒大平修藏也都曾配戴同一款式。
這件鑽石耳針是由白金750打造，並在耳針上總計鑲嵌鑲嵌有154顆圓鑽約1.06克拉，弓箭的造型代表了力量與飛躍的意志，加上時而配戴在耳畔、時而變形成為西裝領片領針的多重可能，也帶出新一代風格男性挑戰華麗珠寶搭穿的自由可能。
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