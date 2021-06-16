貴婦御用！《我的上流世界》、《婚詞離曲》就愛頂級包

近來熱門韓國影集講述主題大多圍繞在豪門現代女性身上，無論是《我的上流世界》或是《婚詞離曲》，都聚焦在貴婦生活，劇中主要角色的穿搭自然也少不了精品加持。以往在類似故事背景的韓劇中經常出現的法國頂級包款Moynat，這次在《我的上流世界》和第二季的《婚詞離曲》裡也沒有缺席，分別以本季新設計和經典包襯托出貴氣俐落感，完全是令人無法忽視的超強配件。

《我的上流世界》中由金瑞亨飾演的財閥家族長媳鄭書賢，用一身帥氣西裝搭配Limousine包款，這款設計靈感源自1902年的同名經典旅行箱，Moynat與汽車文化的歷史淵源也注入了不少細節魅力，具有彈性容量的包身由Taurillon皮革製成，圓弧皮革包覆底角的流暢線條呼應著過去行李箱四邊的黃銅加固裝置，大型的鍍鈀金鎖扣不失霸氣，是一款有份量感的優雅包款，和鄭書賢藝術館長的身份非常搭。