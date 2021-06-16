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「洛基」影集首映 湯姆希德斯頓這身西裝給人活嗎？

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞Ballon Bleu 40毫米玫瑰金自動腕表，約44萬8,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Bleu 40毫米玫瑰金自動腕表，約44萬8,000元。圖／卡地亞提供

被粉絲暱稱為「湯抖森」、「湯湯」的英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston），上週現身倫敦，出席他所主演的Disney+的電視劇「洛基」首映。他與同劇演出的演員歐文威爾森（Owen Wilson）人，以連線的方式分別在倫敦與洛杉磯舉辦首映活動。湯姆希德斯頓表示，在2011年接演漫威漫畫反派角色「洛基」改變了他的一生，「觀眾熱愛洛基這角色，我也因此感到與有榮焉，」他說，「洛基是個複雜又有趣的角色。」系列電視劇的劇情發展設定在「復仇者聯盟：終局之戰」之後發生在這個調皮搗蛋的神身上的事。

而為了出席這次難得的公開首映，湯姆希德斯頓特地選穿了一套咖啡色系的合身西裝亮相，同色系的織花領帶與口袋巾，長短恰到好處的完美襯衫與西上裝，讓袖口優雅露出一枚卡地亞經典的藍氣球Ballon Bleu de Cartier玫瑰金腕表。這款經典的卡地亞設計，自2007年推出以來，流暢圓潤的線條立刻風靡全球，包括凱特王妃也都擁有一枚。湯姆希德斯頓配戴的40毫米款式，是今年推出的全新尺寸，男女皆宜的中性大小配戴度很高之外，也搭載了卡地亞近年來備受好評的快拆表帶，不需工具即可拆換金屬鍊帶或皮革表帶，更貼近現代人的生活習慣。

英國男星湯姆希德斯頓配戴卡地亞腕表出席「洛基」影集倫敦首映。圖／取自網路
英國男星湯姆希德斯頓配戴卡地亞腕表出席「洛基」影集倫敦首映。圖／取自網路
卡地亞Ballon Bleu 40毫米玫瑰金自動腕表，約44萬8,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞Ballon Bleu 40毫米玫瑰金自動腕表，約44萬8,000元。圖／卡地亞提供
英國男星湯姆希德斯頓配戴卡地亞腕表出席「洛基」影集倫敦首映。圖／取自網路
英國男星湯姆希德斯頓配戴卡地亞腕表出席「洛基」影集倫敦首映。圖／取自網路

倫敦 洛杉磯 西裝

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