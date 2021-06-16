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戴LV全臉式透明防疫面罩去補貨 先準備31張小朋友
透明全臉式面罩，成為防疫期間的奢華配件，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和Off-White都推出全臉透明防護面罩，相當尊貴的價格，不只買了個防疫面具、也是買了個時髦，路易威登面罩還可因應光源變色，也成為遮陽的好工具。
LV Shield面罩，是揉合工藝設計、前衛時尚的配件，光源變色的設計為其特色，面罩在陽光下可變為深色，在強光下賦予相對柔和的視野，搭帶採用經典壓花Monogram帆布設計，側邊飾釘則是黑色LOUIS VUITTON標誌金屬件，透過飾釘可調整面罩幅度，增加穿戴實用性；面罩以Monogram帆布貼邊車縫的細節，則是此款全臉面罩的奢華精髓。
Off-White防疫漁夫帽，則是帽款和面罩可拆卸的設計，最大特色是將面罩銜接處釘扣隱藏在帽檐裡面，提供更為密實的保護、相對視覺上也更為簡練，俏皮之處在於面罩左下方還提醒人們保持安全（KEEP SAFE）；漁夫帽正面印有Off-White標誌，材質為舒適的棉料，此帽款不僅適合防疫，拆下面罩後的漁夫帽，本身也是個潮流單品。
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