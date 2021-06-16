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戴LV全臉式透明防疫面罩去補貨 先準備31張小朋友

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LV和Off-White都推出全臉式面罩。圖／LV提供、取自品牌官網
LV和Off-White都推出全臉式面罩。圖／LV提供、取自品牌官網

透明全臉式面罩，成為防疫期間的奢華配件，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和Off-White都推出全臉透明防護面罩，相當尊貴的價格，不只買了個防疫面具、也是買了個時髦，路易威登面罩還可因應光源變色，也成為遮陽的好工具。

LV Shield面罩，是揉合工藝設計、前衛時尚的配件，光源變色的設計為其特色，面罩在陽光下可變為深色，在強光下賦予相對柔和的視野，搭帶採用經典壓花Monogram帆布設計，側邊飾釘則是黑色LOUIS VUITTON標誌金屬件，透過飾釘可調整面罩幅度，增加穿戴實用性；面罩以Monogram帆布貼邊車縫的細節，則是此款全臉面罩的奢華精髓。

Off-White防疫漁夫帽，則是帽款和面罩可拆卸的設計，最大特色是將面罩銜接處釘扣隱藏在帽檐裡面，提供更為密實的保護、相對視覺上也更為簡練，俏皮之處在於面罩左下方還提醒人們保持安全（KEEP SAFE）；漁夫帽正面印有Off-White標誌，材質為舒適的棉料，此帽款不僅適合防疫，拆下面罩後的漁夫帽，本身也是個潮流單品。

LV Shield面罩會隨光線而應變深淺色。圖／LV提供
LV Shield面罩會隨光線而應變深淺色。圖／LV提供
LV Shield面罩，30,700元。圖／取自LV官網
LV Shield面罩，30,700元。圖／取自LV官網
LV推出奢華的全臉式透明防疫Shield面罩。圖／LV提供
LV推出奢華的全臉式透明防疫Shield面罩。圖／LV提供
Off-White「KEEP SAFE」漁夫帽左下角還有保持安全的字樣。圖／取自Off-White官網
Off-White「KEEP SAFE」漁夫帽左下角還有保持安全的字樣。圖／取自Off-White官網
LV Shield面罩，30,700元。圖／取自LV官網
LV Shield面罩，30,700元。圖／取自LV官網
Off-White「KEEP SAFE」漁夫帽，17,055元。圖／取自Off-White官網
Off-White「KEEP SAFE」漁夫帽，17,055元。圖／取自Off-White官網
面罩銜接處釘扣隱藏在帽檐裡面，可拆卸單獨使用漁夫帽
面罩銜接處釘扣隱藏在帽檐裡面，可拆卸單獨使用漁夫帽
Off-White「KEEP SAFE」漁夫帽，17,055元。圖／取自Off-White官網
Off-White「KEEP SAFE」漁夫帽，17,055元。圖／取自Off-White官網
LV Shield面罩會隨光線而應變深淺色。圖／LV提供
LV Shield面罩會隨光線而應變深淺色。圖／LV提供

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