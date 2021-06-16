LEGO聯手adidas神還原Superstar鞋 復刻招牌貝殼頭、三葉標誌強勢問鼎「鞋王」

大人、小孩都愛的積木玩具樂高（LEGO）又有新創意了，此次聯手adidas一起1:1還原了去年剛過50歲生日的Superstar鞋。LEGO以黑白色調重新三葉標誌、貝殼鞋頭、鋸齒三條紋等元素，讓人看了都會想擁有，甚至還能裝進鞋盒中，頗有要問鼎今年「鞋王」的架勢。

LEGO自2020年開始，就與adidas展開合作，因此陸續推出了許多叫好又叫座的鞋款。但今年雙品牌聯手推出LEGO® adidas Originals Superstar盒組，這也是首次由樂高積木打造的經典鞋款，透過樂高零件重現經典元素，還備有同樣以積木打造的鞋款盒組，兼具話題性及收藏價值。樂高版adidas Originals Superstar盒組，無論是鞋子的圖案、貝殼鞋頭、三葉標誌與鋸齒三條紋，無一不是用樂高零件組成。消費者更可透過盒組內額外附加零件，選擇要拼左腳或右腳，增加整體趣味度的擬真感。

消費者更可透過盒組內額外附加零件，選擇要拼左腳或右腳，增加整體趣味度的擬真感。圖／LEGO提供

此款專為大人粉絲所設計的樂高模型，配有鞋帶向adidas Originals Superstar原型致敬。而且為滿足adidas Originals粉絲與LEGO收藏家們需求，特別準備展示座與名牌，只要動手拼成即可將這款樂高經典運動鞋模型，展示於家中或辦公室。整個組合高逾12公分、長逾27公分、寬逾9公分，幾乎與真實的Superstar鞋差不多。訂價3,199元，預計7月1日於LEGO授權專賣店首賣，9月1日起全台LEGO通路也會上市；而且在7月25日前於授權專賣店購買盒組，金額達指定門檻，還可獲得珍藏版獨家贈品。

滿足adidas Originals粉絲與LEGO收藏家們需求，特別準備展示座與名牌。圖／LEGO提供

這也是首次由樂高積木打造的經典鞋款，透過樂高零件重現經典元素，還備有同樣以積木打造的鞋款盒組。圖／LEGO提供