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美東藝術薰風再起？江詩丹頓紐約旗艦店全新開幕

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
位於麥迪森大道與公園大道間的江詩丹頓紐約旗艦店，以黃銅金屬線條與玻璃櫥窗，勾勒出品牌經典的馬爾他十字造型。圖 / 江詩丹頓提供。
位於麥迪森大道與公園大道間的江詩丹頓紐約旗艦店，以黃銅金屬線條與玻璃櫥窗，勾勒出品牌經典的馬爾他十字造型。圖 / 江詩丹頓提供。

對擁有超過265年歷史的頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）而言，瑞士日內瓦當然是歷史的原點，但全世界的大都會（Metropolitan）同樣對品牌發展擁有舉足輕重的影響力。首間江詩丹頓紐約旗艦店已於6月14日在紐約市中心東57街28號全新開幕，同時也為由傳承部門首創、經典表款American 1921腕表的唯一一只絕品時計，氣質亮相。

來自日內瓦的江詩丹頓創立於1775年，是瑞士、更是歷史中200多年未曾間斷的極少數高級製表品牌，旗下包含Patrimony、Traditionnelle、Métiers d’Art、Overseas、Fiftysix、Historiques和專為女士打造的Égérie等多個系列與「閣樓工匠」特別訂製服務，並以「卓爾不群（One of not many）」成為工藝與精神訴求。

1831年時，來自瑞士、關於時間藝術的文化薰風已拂向美國東岸紐約，此後並受到洛克斐洛家族、一代巨影星馬龍白蘭度（Marlon Brando）和伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）的愛好收藏。江詩丹頓同時也在1920、1930年代推出一只帶有藝術裝飾風格的American 1921腕表，足證北美市場對品牌的重要，以致收藏家喜好的影響力。

共兩層樓的旗艦店空間佔地400平方米約合121坪，將有著特設的駐店製表師、個性化表帶訂製、品牌豐富史料檔案的數位呈現，以及歷史名作巡展等豐富體驗，專門展區更有古董時計「收藏家系列Les Collectionneurs」，預計將全年度規劃設展；同時美國裝置藝術家Chris Burden的裝置藝術「大都會II」則陳設於旗艦店一樓，透過鋼樑建築網絡呈紐約大都會與時間的生命力，生生不息。

江詩丹頓紐約旗艦店

地址：

美國紐約州紐約市東57街28號

營業時間：

星期一至六：上午10時至下午6時

星期日：中午12時至下午6時

揉和傾斜美感、裝飾藝術風格的American 1921絕品腕表，已於江詩丹頓紐約旗艦店率先問世。圖 / 江詩丹頓提供。
揉和傾斜美感、裝飾藝術風格的American 1921絕品腕表，已於江詩丹頓紐約旗艦店率先問世。圖 / 江詩丹頓提供。
好萊塢巨星伊麗莎白泰勒所曾配戴的一只全鑲鑽時計，艷光四射。圖 / 江詩丹頓提供。
好萊塢巨星伊麗莎白泰勒所曾配戴的一只全鑲鑽時計，艷光四射。圖 / 江詩丹頓提供。
挑高、雙層樓的120多坪空間內，將有駐店製表師、個性化表帶訂製、品牌豐富史料檔案的數位化呈現，以及歷史名作巡展。圖 / 江詩丹頓提供。
挑高、雙層樓的120多坪空間內，將有駐店製表師、個性化表帶訂製、品牌豐富史料檔案的數位化呈現，以及歷史名作巡展。圖 / 江詩丹頓提供。
專門展區將有古董時計「收藏家系列Les Collectionneurs」，預計將全年度規劃設展。圖 / 江詩丹頓提供。
專門展區將有古董時計「收藏家系列Les Collectionneurs」，預計將全年度規劃設展。圖 / 江詩丹頓提供。

紐約 品牌 瑞士

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