超模用BURBERRY包撐住性感北半球 ITZY、少女時代都拎同款

BURBERRY聚焦Olympia包款,推出「World of Olympia(Olympia精彩世界)」快閃店,在多個城市登場,此包款也席捲韓星,橫掃女團少女時代、ITZY、Yeri、華莎、李珉廷、李多熙等眾女星的IG,孔曉振、車銀優則是出席釜山快閃店,最性感的莫過於超模安雅凜(Ahreum Ahn),她性感露出北半球烘托Olympia包款,時髦又前衛,相當吸睛。

World of Olympia快閃店開設於多個城市商場,包括倫敦哈洛德百貨、澳門銀河、廣州太古匯、釜山新世界百貨、香港置地廣場和東京新宿伊勢丹等地點,台灣則是7月中旬前在台北101、台中新光三越和高雄漢神本館以店中店展示,運用古希臘風格的雕像做為場景布置,展現當代的古典主義,表現Olympia包款的美感及工藝,「臉蛋天才」車銀優和孔曉振出席BURBERRY釜山場次活動,粉絲驚嘆車銀優「雕像對雕像豎拇指」,意指他俊美可敵雕塑。