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BAPE新表撞臉勞力士「水鬼」 網酸：是翻玩？還是致敬款？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
潮牌A Bathing Ape的TYPE 1 BAPEX®系列手表（左），被網友認為撞臉勞力士「水鬼」（右）。圖／I.T、Rolex提供
潮牌A Bathing Ape的TYPE 1 BAPEX®系列手表（左），被網友認為撞臉勞力士「水鬼」（右）。圖／I.T、Rolex提供

潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）在街頭流行圈中佔有舉足輕重的地位，因此推出新品或是聯名款都備受關注，然而近期上市的TYPE 1 BAPEX®系列手表，卻引起熱議。原因無它，外觀設計直接撞臉高級腕表勞力士（Rolex）的被暱稱為「水鬼」的Submariner潛水表，於是讓網友大酸：「究竟是翻玩？還是致敬？」

一直以來手表都是BAPE熱銷的產品線之一，有著極高人氣，設計都會依循當下所受到歡迎的腕表款式，再融入招牌的迷彩圖案，因此辨識度極高。然而，甫上市的全新TYPE 1 BAPEX®系列表款，一曝光後就引起鐘表迷的關注，因為此次外觀明顯與勞力士被暱稱為「水鬼」的Submariner潛水表高度相似。而TYPE 1 BAPEX®系列腕表，除了12點鐘方向的猿人Logo，6點鐘方向的小字，與勞力士的「水鬼」有所出入外，乍看之下並沒有太多分差別。

TYPE 1 BAPEX®系列腕表，除了12點鐘方向的猿人Logo，6點鐘方向的小字，與勞力士的「水鬼」有所出入外，乍看之下並沒有太多分差別。圖／I.T提供
TYPE 1 BAPEX®系列腕表，除了12點鐘方向的猿人Logo，6點鐘方向的小字，與勞力士的「水鬼」有所出入外，乍看之下並沒有太多分差別。圖／I.T提供

由於，勞力士的潛水表，在近年長期處於一表難求，特別是已停產的綠面，更是一度飆破70萬元，更是品牌最知名的系列。對比TYPE 1 BAPEX®系列腕表的近2萬元定價，讓網友酸說：「是翻玩？還是致敬？」、「窮人版水鬼」。不過，亦有網友認為，這樣的款式，放眼其他專業鐘表品牌亦都有同樣設計，無須過度放大檢視。但或許也因為討論度高，所以TYPE 1 BAPEX®系列表款，一上市之後就被搶購一空；在拍賣網站上甚至出現高於訂價2倍的銷售價格，可見人氣絲毫不受熱議影響。

因為討論度高，所以TYPE 1 BAPEX®系列表款，一上市之後就被搶購一空。圖／摘自Bape官網
因為討論度高，所以TYPE 1 BAPEX®系列表款，一上市之後就被搶購一空。圖／摘自Bape官網

TYPE 1 BAPEX®系列表款，在拍賣網站上甚至出現高於訂價2倍的銷售價格，可見人氣絲毫不受熱議影響。圖／摘自蝦皮
TYPE 1 BAPEX®系列表款，在拍賣網站上甚至出現高於訂價2倍的銷售價格，可見人氣絲毫不受熱議影響。圖／摘自蝦皮

A Bathing Ape的TYPE 1 BAPEX®系列手表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯18,399元。圖／I.T提供
A Bathing Ape的TYPE 1 BAPEX®系列手表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯18,399元。圖／I.T提供

A Bathing Ape的TYPE 1 BAPEX®系列手表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯18,399元。
A Bathing Ape的TYPE 1 BAPEX®系列手表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯18,399元。

A Bathing Ape的TYPE 1 BAPEX®系列手表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯18,399元。圖／I.T提供
A Bathing Ape的TYPE 1 BAPEX®系列手表，精鋼表殼、表鍊，搭載自動上鍊機芯18,399元。圖／I.T提供

勞力士 腕表

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