點燃居家生活儀式感！乳香、薰衣草蠟燭，平靜了紛擾

因為疫情引發的各種紛擾，大家長期待在家中，難免心情也會跟著波動，而許多人就愛上香氛蠟燭，一點燃飄出的香氣，能平靜這些紛紛擾擾，給自己帶來放鬆的情感。

來自紐約品牌LE LABO，推出全新創作「乳香9香氛蠟燭」，希望能為生活帶來寧境平和、新生的力量，讓焦慮的生活也有安定感，乳香9香氛蠟燭以樹脂及琥珀打造，重點原料為乳香，聞來能有安定感，另外還包括焚香、廣藿香、丁香、琥珀、檀香、麝香，並採用大豆蠟和純棉燈芯，能讓火源穩定，並持續散發香味。