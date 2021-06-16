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點燃居家生活儀式感！乳香、薰衣草蠟燭，平靜了紛擾

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NAMUA那木瓦「薰衣草x木蘭」的香氣，包括有香氛蠟燭、擴香等。圖／NAMUA那木瓦提供
NAMUA那木瓦「薰衣草x木蘭」的香氣，包括有香氛蠟燭、擴香等。圖／NAMUA那木瓦提供

因為疫情引發的各種紛擾，大家長期待在家中，難免心情也會跟著波動，而許多人就愛上香氛蠟燭，一點燃飄出的香氣，能平靜這些紛紛擾擾，給自己帶來放鬆的情感。

來自紐約品牌LE LABO，推出全新創作「乳香9香氛蠟燭」，希望能為生活帶來寧境平和、新生的力量，讓焦慮的生活也有安定感，乳香9香氛蠟燭以樹脂及琥珀打造，重點原料為乳香，聞來能有安定感，另外還包括焚香、廣藿香、丁香、琥珀、檀香、麝香，並採用大豆蠟和純棉燈芯，能讓火源穩定，並持續散發香味。

由名模王心恬自創品牌NAMUA那木瓦，推出全新「薰衣草x木蘭」的香氣，特別結合三種不同味道的薰衣草，帶來更安神、舒眠、穩定的味道，全系列包括香氛蠟燭、擴香、枕頭噴霧，很適合入睡前使用。

NAMUA那木瓦「薰衣草x木蘭」的香氣，適合睡前使用。圖／NAMUA那木瓦提供
NAMUA那木瓦「薰衣草x木蘭」的香氣，適合睡前使用。圖／NAMUA那木瓦提供
LE LABO乳香9香氛蠟燭／245g／2,650元。圖／10/10 Apothecary提供
LE LABO乳香9香氛蠟燭／245g／2,650元。圖／10/10 Apothecary提供
LE LABO乳香9香氛蠟燭／245g／2,650元。圖／10/10 Apothecary提供
LE LABO乳香9香氛蠟燭／245g／2,650元。圖／10/10 Apothecary提供

品牌 疫情 紐約

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