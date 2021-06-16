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全家領防疫補貼、寄取貨 享Let’s Café折價優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
I配合政府防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼，全家店舖內的台新及國泰世華ATM自6月18日起提供民眾提領，領取完成即可享有指定Let’s Café咖啡優惠。圖／全家便利商店提供
I配合政府防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼，全家店舖內的台新及國泰世華ATM自6月18日起提供民眾提領，領取完成即可享有指定Let’s Café咖啡優惠。圖／全家便利商店提供

政府防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼15日起開放上網登記，全家便利商店門市內的台新及國泰世華ATM自6月18日起也提供民眾直接提領現金，9月30日前凡於全家店內的國泰世華、台新ATM提領紓困4.0孩童家庭防疫補貼金，即可獲得Let’s Café折價優惠，並同步多項推出加碼優惠與民眾一同度過防疫期。

即日起則推出飲料、零食、餅乾等超過百巷夯品集章趣活動，民眾只要消費滿90元即可獲得1個章，每個章可兌換10元購物金、另有箱購集章趣活動，凡購買20元以上指定飲料24瓶，即可獲得1章，每個章可兌換100元購物金。另外，疫情期間為鼓勵民眾減少接觸風險、多使用全家自有支付工具My FamiPay，即日起推出多家指定銀行享綁卡優惠，其中6月30日前綁定LINE bank首刷最高送150點超優惠。

迎接618電商活動大檔，即日起至6月29日到全家寄取貨、繳代收，亦可享Let’s Café大杯冰經典拿鐵39元或經典美式35元優惠，另還有飲料、零食、衛生紙等優惠活動。

百大精選夯品集章趣第二波登場，支付、代收優惠同步推出，箱購更優惠。圖／全家便利商店提供
百大精選夯品集章趣第二波登場，支付、代收優惠同步推出，箱購更優惠。圖／全家便利商店提供

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