全家領防疫補貼、寄取貨 享Let’s Café折價優惠

政府防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼15日起開放上網登記，全家便利商店門市內的台新及國泰世華ATM自6月18日起也提供民眾直接提領現金，9月30日前凡於全家店內的國泰世華、台新ATM提領紓困4.0孩童家庭防疫補貼金，即可獲得Let’s Café折價優惠，並同步多項推出加碼優惠與民眾一同度過防疫期。

即日起則推出飲料、零食、餅乾等超過百巷夯品集章趣活動，民眾只要消費滿90元即可獲得1個章，每個章可兌換10元購物金、另有箱購集章趣活動，凡購買20元以上指定飲料24瓶，即可獲得1章，每個章可兌換100元購物金。另外，疫情期間為鼓勵民眾減少接觸風險、多使用全家自有支付工具My FamiPay，即日起推出多家指定銀行享綁卡優惠，其中6月30日前綁定LINE bank首刷最高送150點超優惠。