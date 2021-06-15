在家無聊就玩食物？學藝術家腦洞大開展現你的創意吧！

因為新冠肺炎疫情影響，目前全球許多國家依然還未順利解封，待在家久了難免不知道要做什麼，如果覺得無聊，不如參考加拿大蒙特婁視覺藝術家Gab Bois的搞怪創作，為生活增添一點新樂趣吧！

Gab Bois在IG平台擁有55.5萬追蹤者，擅長用身活中常見的食物、日用品等來創作出另一種功用，而且總能出乎意料之外，充滿想像力。舉凡西瓜皮、香蕉皮、塑膠袋、蔬菜、底片、口罩等等，都是她創作的一部分，透過簡單在房間內就能完成的攝影，自己當模特兒，再結合各種怪誕的想法，就打造出各種有趣的成品。