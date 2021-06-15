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在家無聊就玩食物？學藝術家腦洞大開展現你的創意吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香蕉皮拖鞋好像很清涼。圖／摘自IG
香蕉皮拖鞋好像很清涼。圖／摘自IG

因為新冠肺炎疫情影響，目前全球許多國家依然還未順利解封，待在家久了難免不知道要做什麼，如果覺得無聊，不如參考加拿大蒙特婁視覺藝術家Gab Bois的搞怪創作，為生活增添一點新樂趣吧！

Gab Bois在IG平台擁有55.5萬追蹤者，擅長用身活中常見的食物、日用品等來創作出另一種功用，而且總能出乎意料之外，充滿想像力。舉凡西瓜皮、香蕉皮、塑膠袋、蔬菜、底片、口罩等等，都是她創作的一部分，透過簡單在房間內就能完成的攝影，自己當模特兒，再結合各種怪誕的想法，就打造出各種有趣的成品。

像是口罩口金包、香蕉皮拖鞋、西瓜皮髮箍、底片墨鏡、棉花糖運動鞋等等，有些是透過攝影後製合成，有些是真的手作而成，從他的創意中可以發現很多生活細節的樂趣。在現在這種長時間待在家的時期，不妨看看你周圍的東西，吃剩的果皮、冷凍庫的三色豆……稿不好也能玩出什麼搞怪的創意也不一定！

來件軟糖編織毛衣。圖／摘自IG
來件軟糖編織毛衣。圖／摘自IG
Gab Bois自己就是展示自己創作的模特兒。圖／摘自IG
Gab Bois自己就是展示自己創作的模特兒。圖／摘自IG
底片墨鏡有種復古味。圖／摘自IG
底片墨鏡有種復古味。圖／摘自IG
用毛線帽吃麥片如何？圖／摘自IG
用毛線帽吃麥片如何？圖／摘自IG
花椰菜圍巾。圖／摘自IG
花椰菜圍巾。圖／摘自IG
棉花糖運動鞋。圖／摘自IG
棉花糖運動鞋。圖／摘自IG
塑膠袋也是可以變成一件衣服的。圖／摘自IG
塑膠袋也是可以變成一件衣服的。圖／摘自IG
蔬菜保齡球。圖／摘自IG
蔬菜保齡球。圖／摘自IG
接吻就像暗釦。圖／摘自IG
接吻就像暗釦。圖／摘自IG
口罩口金包。圖／摘自IG
口罩口金包。圖／摘自IG
三色豆項鍊。圖／摘自IG
三色豆項鍊。圖／摘自IG
吃鬆餅的時候順便跟自己玩遊戲。圖／摘自IG
吃鬆餅的時候順便跟自己玩遊戲。圖／摘自IG
藝術家Gab Bois擅長用生活中的各種用品、食物來創作。圖／摘自IG
藝術家Gab Bois擅長用生活中的各種用品、食物來創作。圖／摘自IG
藝術家Gab Bois擅長用生活中的各種用品、食物來創作。圖／摘自IG
藝術家Gab Bois擅長用生活中的各種用品、食物來創作。圖／摘自IG

口罩

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