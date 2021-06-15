快訊

高端疫苗公告已遞交EUA申請 食藥署長：尚未收到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打疫苗也能搶曝光？ 足球金童姆巴佩這招太強了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
足球金童姆巴佩在IG分享打疫苗的照片，配戴HUBLOT鑽表入鏡相當搶眼。圖／取自IG
足球金童姆巴佩在IG分享打疫苗的照片，配戴HUBLOT鑽表入鏡相當搶眼。圖／取自IG

歐洲國家盃2020™（UEFA EURO 2020™）上週開踢，足球金童姆巴佩（Kylian Mbappé）身為法國隊當家王牌，面對這個全法國引頸期盼的國際賽事，除了狀態良好嚴陣以待，在疫情尚未趨緩的歐洲自然不忘防疫，在IG上秀出自己接受疫苗注射的照片，不過身為瑞士腕錶品牌HUBLOT的品牌大使，這位克盡職責的代言人尚受不忘配戴HUBLOT經典的Big Bang系列精鋼鑽，可以說是含金量最高的打疫苗照了。

HUBLOT的Big Bang 系列表款是品牌在2005年首次推出的系列，由鐘表界的傳奇CEO Jean-Claude Biver 帶領著品牌研發團隊共同打造打造的前衛創新，一推出就在製表業引起了空前的「爆炸」效應，重新定位了HUBLOT、並為品牌開拓了全新的世界。

這款腕表自誕生以來便完美體現品牌「融合的藝術」理念，例如結合黃金打造的表殼與天然橡膠表帶的大膽組合，融合了來自大地的礦物元素與取自樹木的植物元素。多種材質碰撞的手法，與多元的藝術結合，至今仍最受歡迎的經典系列。

足球金童姆巴佩在IG分享打疫苗的照片，配戴HUBLOT鑽表入鏡相當搶眼。圖／取自IG
足球金童姆巴佩在IG分享打疫苗的照片，配戴HUBLOT鑽表入鏡相當搶眼。圖／取自IG
足球金童姆巴佩在IG分享打疫苗的照片，配戴HUBLOT鑽表入鏡相當搶眼。圖／取自IG
足球金童姆巴佩在IG分享打疫苗的照片，配戴HUBLOT鑽表入鏡相當搶眼。圖／取自IG
HUBLOT Big Bang系列44毫米精鋼鑽表，63萬元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang系列44毫米精鋼鑽表，63萬元。圖／宇舶表提供
足球金童姆巴佩在IG分享打疫苗的照片，配戴HUBLOT鑽表入鏡相當搶眼。圖／取自IG
足球金童姆巴佩在IG分享打疫苗的照片，配戴HUBLOT鑽表入鏡相當搶眼。圖／取自IG
HUBLOT Big Bang系列44毫米精鋼鑽表，63萬元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang系列44毫米精鋼鑽表，63萬元。圖／宇舶表提供

品牌 疫苗 法國

延伸閱讀

首日長者打疫苗順暢無不適 潘孟安鬆了一口氣

屏東小黃公車接送打疫苗 16日起全線改採預約制

長者打疫苗首日 北市衛生局傍晚找醫院開會檢討

抱怨打疫苗動線亂七八糟 李富城手滑誤打成「AV」

相關新聞

打疫苗也能搶曝光？ 足球金童姆巴佩這招太強了

歐洲國家盃2020™（UEFA EURO 2020™）上週開踢，足球金童姆巴佩（Kylian Mbappé）身為法國...

一星燒肉店大轉型！「俺達の肉屋」賣和牛壽喜燒、牛肉拼盤

新冠肺炎疫情衝擊全台餐飲市場，許多知名餐廳也紛紛轉型。位於台中，擁有米其林一星肯定的燒肉餐廳「俺達の肉屋」，近期轉行為「...

寶格麗竟出草編包！為夏季注入清爽 鍊條裝飾太好看

寶格麗（BVLGARI）今年迎來以「城市綠洲」為主題的秋冬配件系列，設計環繞寶格麗經典標誌Serpenti一直以來極力呈...

防曬兼具環境保育！海洋友善防曬品 不怕破壞大自然

在許多環保觀念的推動中，已經有不少人知道，一般防曬乳的成分，有可能讓海洋環境遭受破壞，因此許多地方也禁用部分成分的防曬乳...

超狂聯名！ROG、台酒跨界打造「電競泡麵」幫玩家補血

當電競品牌遇上防疫補給必備品「泡麵」會迸出什麼火花？「天生無懼」的ROG玩家共和國宣布與台灣菸酒公司打造「ROG × 台...

其實你胖得很冤枉／WFH讓你變「穩重」？ 看減重門診美女醫生陳欣湄怎麼吃

我在開始減重門診前，認真研讀許多飲食建議的資訊，像阿金飲食、生酮飲食、地中海飲食⋯⋯其實在營養學的浩瀚領域中，他們設計了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。