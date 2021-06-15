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打疫苗也能搶曝光？ 足球金童姆巴佩這招太強了
歐洲國家盃2020™（UEFA EURO 2020™）上週開踢，足球金童姆巴佩（Kylian Mbappé）身為法國隊當家王牌，面對這個全法國引頸期盼的國際賽事，除了狀態良好嚴陣以待，在疫情尚未趨緩的歐洲自然不忘防疫，在IG上秀出自己接受疫苗注射的照片，不過身為瑞士腕錶品牌HUBLOT的品牌大使，這位克盡職責的代言人尚受不忘配戴HUBLOT經典的Big Bang系列精鋼鑽，可以說是含金量最高的打疫苗照了。
HUBLOT的Big Bang 系列表款是品牌在2005年首次推出的系列，由鐘表界的傳奇CEO Jean-Claude Biver 帶領著品牌研發團隊共同打造打造的前衛創新，一推出就在製表業引起了空前的「爆炸」效應，重新定位了HUBLOT、並為品牌開拓了全新的世界。
這款腕表自誕生以來便完美體現品牌「融合的藝術」理念，例如結合黃金打造的表殼與天然橡膠表帶的大膽組合，融合了來自大地的礦物元素與取自樹木的植物元素。多種材質碰撞的手法，與多元的藝術結合，至今仍最受歡迎的經典系列。
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