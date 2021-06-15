一星燒肉店大轉型！「俺達の肉屋」賣和牛壽喜燒、牛肉拼盤
新冠肺炎疫情衝擊全台餐飲市場，許多知名餐廳也紛紛轉型。位於台中，擁有米其林一星肯定的燒肉餐廳「俺達の肉屋」，近期轉行為「俺達の肉鋪」，改販售分切肉品為主，讓嗜肉者在家也能品嚐優質肉品。另外過去主打日式燒肉的俺達の肉屋，還新推出「壽喜燒禮盒」，以日本A5和牛為主角，搭配上關東風壽喜燒醬汁，帶出不同的風味。
創立於2016年的「俺達の肉屋」，過去會直接從日本進口神戶、近江、飛驒等地的整頭A5和牛，並依照肉質特性，細細拆解為近40個部位，每日供應其中10～15款肉品。憑藉著精準的分切、燒烤功力，俺達の肉屋在2020年獲得「台北台中米其林指南」的一星肯定，同時拿下年輕主廚大獎。
此次因疫情所推出的壽喜燒禮盒，選用400公克的日本A5和牛作為主角（肋眼或紐約客部位），並且再搭配上關東風的壽喜燒醬汁500ml，每套3,600元。業者指出，此次選用九州產的紐約客或肋眼部位，油脂與肉味均衡，部位也容易上手，適合民眾在家料理。除了可以自行搭配蔬菜、豆腐等配料，店內亦提供肋眼或紐約客火鍋肉片、霜降火鍋肉片等肉品供民眾加購，200公克1,200元起；壽喜燒醬汁250ml，每份200元。另也有昆布湯底、水炊湯底可供變化。
另外，店內也推出「俺達の肉屋和牛燒肉盛合」，內含5種部位的日本和牛，肉品總重520公克，適合2～4人分享，每套3,999元。亦有羽下肉、臀肉蓋、紐約客等單點部位肉品。
除此之外，俺達の肉屋透過兄弟品牌「燒肉本氣」提供多款便當，包括有精選和牛便當、精選和牛牛丼飯便當、厚切牛舌便當、US.Prime肋眼老饕便當等人氣精選，每份599～888元；另有美國牛無骨牛小排＋薄切牛舌丼飯組合、澳洲和牛內橫隔膜醬味片切＋薄切牛舌丼飯組合等雙主餐丼飯便當，每份450～590元。亦有單點肉品、單品小菜可供選擇。
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