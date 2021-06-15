快訊

高端疫苗公告已遞交EUA申請 食藥署長：尚未收到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一星燒肉店大轉型！「俺達の肉屋」賣和牛壽喜燒、牛肉拼盤

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
燒肉本氣所提供的日本和牛燒肉便當，每份售價888元。圖／俺達の肉屋提供
燒肉本氣所提供的日本和牛燒肉便當，每份售價888元。圖／俺達の肉屋提供

新冠肺炎疫情衝擊全台餐飲市場，許多知名餐廳也紛紛轉型。位於台中，擁有米其林一星肯定的燒肉餐廳「俺達の肉屋」，近期轉行為「俺達の肉鋪」，改販售分切肉品為主，讓嗜肉者在家也能品嚐優質肉品。另外過去主打日式燒肉的俺達の肉屋，還新推出「壽喜燒禮盒」，以日本A5和牛為主角，搭配上關東風壽喜燒醬汁，帶出不同的風味。

創立於2016年的「俺達の肉屋」，過去會直接從日本進口神戶、近江、飛驒等地的整頭A5和牛，並依照肉質特性，細細拆解為近40個部位，每日供應其中10～15款肉品。憑藉著精準的分切、燒烤功力，俺達の肉屋在2020年獲得「台北台中米其林指南」的一星肯定，同時拿下年輕主廚大獎。

此次因疫情所推出的壽喜燒禮盒，選用400公克的日本A5和牛作為主角（肋眼或紐約客部位），並且再搭配上關東風的壽喜燒醬汁500ml，每套3,600元。業者指出，此次選用九州產的紐約客或肋眼部位，油脂與肉味均衡，部位也容易上手，適合民眾在家料理。除了可以自行搭配蔬菜、豆腐等配料，店內亦提供肋眼或紐約客火鍋肉片、霜降火鍋肉片等肉品供民眾加購，200公克1,200元起；壽喜燒醬汁250ml，每份200元。另也有昆布湯底、水炊湯底可供變化。

另外，店內也推出「俺達の肉屋和牛燒肉盛合」，內含5種部位的日本和牛，肉品總重520公克，適合2～4人分享，每套3,999元。亦有羽下肉、臀肉蓋、紐約客等單點部位肉品。

除此之外，俺達の肉屋透過兄弟品牌「燒肉本氣」提供多款便當，包括有精選和牛便當、精選和牛牛丼飯便當、厚切牛舌便當、US.Prime肋眼老饕便當等人氣精選，每份599～888元；另有美國牛無骨牛小排＋薄切牛舌丼飯組合、澳洲和牛內橫隔膜醬味片切＋薄切牛舌丼飯組合等雙主餐丼飯便當，每份450～590元。亦有單點肉品、單品小菜可供選擇。

俺達の肉屋亦提供有臀肉蓋等生鮮肉品。圖／俺達の肉屋提供
俺達の肉屋亦提供有臀肉蓋等生鮮肉品。圖／俺達の肉屋提供
俺達の肉屋所推出的壽喜燒禮盒，內含400公克的日本A5和牛搭配壽喜燒醬汁，每份3,600元。圖／俺達の肉屋提供
俺達の肉屋所推出的壽喜燒禮盒，內含400公克的日本A5和牛搭配壽喜燒醬汁，每份3,600元。圖／俺達の肉屋提供

便當 日本和牛

延伸閱讀

端午連假溪湖區排水色血腥 彰縣環保局查嘸陷羅生門

連烤爐都有！ 乾杯打造「居家燒肉店」和牛每月送到家

韓式烤肉雙人餐399、和牛便當5折！在家也能爽吃燒肉

影／4豬肉攤商染疫 林右昌下令：民眾一律不准徒手碰生鮮肉品

相關新聞

打疫苗也能搶曝光？ 足球金童姆巴佩這招太強了

歐洲國家盃2020™（UEFA EURO 2020™）上週開踢，足球金童姆巴佩（Kylian Mbappé）身為法國...

一星燒肉店大轉型！「俺達の肉屋」賣和牛壽喜燒、牛肉拼盤

新冠肺炎疫情衝擊全台餐飲市場，許多知名餐廳也紛紛轉型。位於台中，擁有米其林一星肯定的燒肉餐廳「俺達の肉屋」，近期轉行為「...

寶格麗竟出草編包！為夏季注入清爽 鍊條裝飾太好看

寶格麗（BVLGARI）今年迎來以「城市綠洲」為主題的秋冬配件系列，設計環繞寶格麗經典標誌Serpenti一直以來極力呈...

防曬兼具環境保育！海洋友善防曬品 不怕破壞大自然

在許多環保觀念的推動中，已經有不少人知道，一般防曬乳的成分，有可能讓海洋環境遭受破壞，因此許多地方也禁用部分成分的防曬乳...

超狂聯名！ROG、台酒跨界打造「電競泡麵」幫玩家補血

當電競品牌遇上防疫補給必備品「泡麵」會迸出什麼火花？「天生無懼」的ROG玩家共和國宣布與台灣菸酒公司打造「ROG × 台...

其實你胖得很冤枉／WFH讓你變「穩重」？ 看減重門診美女醫生陳欣湄怎麼吃

我在開始減重門診前，認真研讀許多飲食建議的資訊，像阿金飲食、生酮飲食、地中海飲食⋯⋯其實在營養學的浩瀚領域中，他們設計了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。