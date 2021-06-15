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寶格麗竟出草編包！為夏季注入清爽 鍊條裝飾太好看

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain海水藍寶石色金屬蟒蛇皮肩背包，約18萬6,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain海水藍寶石色金屬蟒蛇皮肩背包，約18萬6,200元。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）今年迎來以「城市綠洲」為主題的秋冬配件系列，設計環繞寶格麗經典標誌Serpenti一直以來極力呈現的特點「蛻變」，透過放大的比例、跳脫傳統的材質、和趣味細節等元素讓想像力奔馳，將這個系列獻給所有夢想能重拾生活、自主空間與願望的女性。

經典Serpenti Forever包，首度以拉菲亞草編織，煥發天然的細膩色澤揉合了都市風格與大自然靈感素材，而Diamond Blast其他非草編的小牛與小羊皮款式，則以以系列清爽如珠寶象牙蛋白石色為主視覺。Serpenti Forever Maxi Chain洋溢流動感的華麗色澤，則是以皮革工藝演繹從綠洲主題延伸出的「水元素」主題，鍊條和蛇首扣環豐富的變化更彰顯了水的變形力量。細節如珠寶般精緻的鍊帶是本季最新日常主打包款的顯著特徵。

全新的BVLGARI Logo托特包，包型方正、乾淨線條，兼具實用性與品牌精緻的珠寶風格，是最受期待的新包款。全新款式以傳奇的 BVLGARI標準字樣為中心，放大的字樣巧玩比例。小型皮件，款式更加多元，多款新設計可以單獨當作包包使用，當季配色如薔薇石英粉色和象牙蛋白色為系列注入活潑魅力，而定位為飾品的Serpenti 和Divas’ Dream手環，價格親切色彩豐富，適合想要入門寶格麗的年輕世代。

BVLGARI Serpenti Forever絢彩海水藍寶石色彩繪水蛇皮肩背包，約10萬6,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever絢彩海水藍寶石色彩繪水蛇皮肩背包，約10萬6,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever薔薇石英粉色小牛皮手環，約19,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever薔薇石英粉色小牛皮手環，約19,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast拉菲亞草編薰衣草紫水晶色皮革滾邊手提肩背包，約78,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast拉菲亞草編薰衣草紫水晶色皮革滾邊手提肩背包，約78,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon象牙蛋白石色小牛皮肩背包，約92,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon象牙蛋白石色小牛皮肩背包，約92,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Butterfly半框貓眼金屬太陽眼鏡，約13,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Butterfly半框貓眼金屬太陽眼鏡，約13,900元。圖／寶格麗提供
寶格麗秋冬配件上市。圖／寶格麗提供
寶格麗秋冬配件上市。圖／寶格麗提供
BVLGARI LOGO薔薇石英粉色小牛皮托特包，約69,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI LOGO薔薇石英粉色小牛皮托特包，約69,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast象牙蛋白石色小牛皮肩背包，約11萬8,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast象牙蛋白石色小牛皮肩背包，約11萬8,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI On Me Butterfly飛行金屬太陽眼鏡，約15,800元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Serpenti Diamond Blast拉菲亞草編黑色皮革滾邊迷你肩背包，約53,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast拉菲亞草編黑色皮革滾邊迷你肩背包，約53,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon黑色小牛皮肩背包，約92,000元。圖／寶格麗提供
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珠寶 象牙

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