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寶格麗竟出草編包！為夏季注入清爽 鍊條裝飾太好看
寶格麗（BVLGARI）今年迎來以「城市綠洲」為主題的秋冬配件系列，設計環繞寶格麗經典標誌Serpenti一直以來極力呈現的特點「蛻變」，透過放大的比例、跳脫傳統的材質、和趣味細節等元素讓想像力奔馳，將這個系列獻給所有夢想能重拾生活、自主空間與願望的女性。
經典Serpenti Forever包，首度以拉菲亞草編織，煥發天然的細膩色澤揉合了都市風格與大自然靈感素材，而Diamond Blast其他非草編的小牛與小羊皮款式，則以以系列清爽如珠寶的象牙蛋白石色為主視覺。Serpenti Forever Maxi Chain洋溢流動感的華麗色澤，則是以皮革工藝演繹從綠洲主題延伸出的「水元素」主題，鍊條和蛇首扣環豐富的變化更彰顯了水的變形力量。細節如珠寶般精緻的鍊帶是本季最新日常主打包款的顯著特徵。
全新的BVLGARI Logo托特包，包型方正、乾淨線條，兼具實用性與品牌精緻的珠寶風格，是最受期待的新包款。全新款式以傳奇的 BVLGARI標準字樣為中心，放大的字樣巧玩比例。小型皮件，款式更加多元，多款新設計可以單獨當作包包使用，當季配色如薔薇石英粉色和象牙蛋白色為系列注入活潑魅力，而定位為飾品的Serpenti 和Divas’ Dream手環，價格親切色彩豐富，適合想要入門寶格麗的年輕世代。
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