寶格麗竟出草編包！為夏季注入清爽 鍊條裝飾太好看

寶格麗（BVLGARI）今年迎來以「城市綠洲」為主題的秋冬配件系列，設計環繞寶格麗經典標誌Serpenti一直以來極力呈現的特點「蛻變」，透過放大的比例、跳脫傳統的材質、和趣味細節等元素讓想像力奔馳，將這個系列獻給所有夢想能重拾生活、自主空間與願望的女性。

經典Serpenti Forever包，首度以拉菲亞草編織，煥發天然的細膩色澤揉合了都市風格與大自然靈感素材，而Diamond Blast其他非草編的小牛與小羊皮款式，則以以系列清爽如珠寶的象牙蛋白石色為主視覺。Serpenti Forever Maxi Chain洋溢流動感的華麗色澤，則是以皮革工藝演繹從綠洲主題延伸出的「水元素」主題，鍊條和蛇首扣環豐富的變化更彰顯了水的變形力量。細節如珠寶般精緻的鍊帶是本季最新日常主打包款的顯著特徵。