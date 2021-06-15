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防曬兼具環境保育！海洋友善防曬品，不怕破壞大自然

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NARUKO茶樹抗痘潤色隔離液SPF50★★★／30ml／459元。圖／NARUKO提供
NARUKO茶樹抗痘潤色隔離液SPF50★★★／30ml／459元。圖／NARUKO提供

在許多環保觀念的推動中，已經有不少人知道，一般防曬乳的成分，有可能讓海洋環境遭受破壞，因此許多地方也禁用部分成分的防曬乳，讓部分業者推出「海洋友善」的防曬用品。而且不一定非得到海邊玩，才要擦上海洋友善的防曬用品，從日常生活中開始用起，減少對環境的污染。

ampm skincare的RX10胜肽極效防曬液，全新推出海洋友善版，有著SPF50+、PA+++高標防曬，但也保留清爽不黏膩的水感質地，抗潑水且無負擔，還加入10大緩齡胜肽，邊防曬，還能邊保養修護，舒緩肌膚，更防止暗沈老化，並能阻絕紫外線UVA、UVB侵害，還有友善海洋的雙UV防曬因子、二氧化鈦等，不用擔心對海洋造成傷害。

NARUKO也加入海洋友善行列，以兩款潤色防曬進行升級為海洋友善版，適合油痘肌膚使用茶樹抗痘潤色隔離液SPF50，採用物理性二氧化鈦、氧化鋅與化學性UV防曬因子，避免肌膚曬傷，還添加0.２％水楊酸、抗痘因子與茶樹精油，控制肌膚油脂，並有薄荷腦等萃取，一擦上感受酷涼感，並有輕裸妝粉體感，幫肌膚自然修飾膚色。

另一款水仙奇蹟修護BB防曬乳SPF50，針對全膚質適用，採用敏弱肌適合的超細二氧化鈦、氧化鋅，以及光安定因子，避免UVA與UVB的傷害，並加入比菲德氏菌、乳酸桿菌等，提升肌膚修護力，還有太平洋野生鮭魚魚白與鈉離子結合而成的肌因補水因子，加強全面保濕。同時礦物粉末，能讓肌膚散發出柔霧女神光。

ampm skincare海洋友善版RX10胜肽極效防曬液SPF50+ PA+++／50ml／650元。圖／ampm skincare提供
ampm skincare海洋友善版RX10胜肽極效防曬液SPF50+ PA+++／50ml／650元。圖／ampm skincare提供
ampm skincare海洋友善版RX10胜肽極效防曬液SPF50+ PA+++／50ml／650元。圖／ampm skincare提供
ampm skincare海洋友善版RX10胜肽極效防曬液SPF50+ PA+++／50ml／650元。圖／ampm skincare提供
NARUKO水仙奇蹟修護BB防曬乳 SPF50★★★★／30ml／489元。圖／NARUKO提供
NARUKO水仙奇蹟修護BB防曬乳 SPF50★★★★／30ml／489元。圖／NARUKO提供

防曬 紫外線

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