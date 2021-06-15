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新主廚上任！ 米其林一星餐廳MUME迎來新主廚卓均仰
成立6年多的米其林一星餐廳MUME，於5月底迎來新主廚卓均仰（Ernest），原主廚林泉（Richie）則轉任行政主廚，以及MMHG湘樂餐飲集團創辦人。
卓均仰是新加坡人，先前曾於獲台北台中米其林餐盤推薦的nkụ擔任主廚。來台灣之前，他曾於新加坡知名二星餐廳Saint Pierre、一星餐廳Nouri打過工；當兵後遠赴北歐，曾經在丹麥米其林餐盤推薦餐廳Amass工作。
卓均仰到MUME之後所設計的第一套菜單，就是目前MUME的外帶菜單。這份由主廚精心規劃的限量外帶套餐，僅提供晚餐時段的雙人套餐，但附上一掃即聽的菜色解說與精選歌單，讓消費者可以把一星餐廳內的用餐體驗，一併打包回家。
MMHG湘樂餐飲集團旗下包括米其林一星餐廳MUME、米其林餐盤推薦餐廳 Le Blanc，獲必比登推介的baan Taipei，以及與曼谷米其林餐盤推薦 Issaya Siamese Club大廚Ian Kittichai 合作的Coast…等。
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