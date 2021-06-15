超狂聯名！ROG、台酒跨界打造「電競泡麵」幫玩家補血

當電競品牌遇上防疫補給必備品「泡麵」會迸出什麼火花？「天生無懼」的ROG玩家共和國宣布與台灣菸酒公司打造「ROG × 台酒電競泡麵」，首創科技品牌與泡麵大廠合作先例，以ROG人氣角色－審判槍神Horsem4n、冷豔忍者Se7en、電馭武士Akira，結合Cyberpunk風格，為最暢銷的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵注入熱血電競魂，即日起於4大超商、超市及各大量販店都可買得到。

ROG玩家共和國的跨界合作總是讓玩家驚奇，除了開創頂尖戰備帶領玩家征服遊戲，也不忘替玩家即時補充體力、消滅飢餓，「ROG × 台酒電競泡麵」即是將遊戲中的「補包」實體化，加持無懼能量，令玩家在3分鐘內「滿血復活」，再加上擁有強悍效能的ROG電競筆電，讓玩家隨時馳騁戰場。