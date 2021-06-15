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超狂聯名！ROG、台酒跨界打造「電競泡麵」幫玩家補血

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7月底前，購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」，線上登錄再抽ROG電競產品，最大獎為最新發表的電競筆電ROG Zephyrus M16。圖／華碩提供
7月底前，購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」，線上登錄再抽ROG電競產品，最大獎為最新發表的電競筆電ROG Zephyrus M16。圖／華碩提供

當電競品牌遇上防疫補給必備品「泡麵」會迸出什麼火花？「天生無懼」的ROG玩家共和國宣布與台灣菸酒公司打造「ROG × 台酒電競泡麵」，首創科技品牌與泡麵大廠合作先例，以ROG人氣角色－審判槍神Horsem4n、冷豔忍者Se7en、電馭武士Akira，結合Cyberpunk風格，為最暢銷的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵注入熱血電競魂，即日起於4大超商、超市及各大量販店都可買得到。

ROG玩家共和國的跨界合作總是讓玩家驚奇，除了開創頂尖戰備帶領玩家征服遊戲，也不忘替玩家即時補充體力、消滅飢餓，「ROG × 台酒電競泡麵」即是將遊戲中的「補包」實體化，加持無懼能量，令玩家在3分鐘內「滿血復活」，再加上擁有強悍效能的ROG電競筆電，讓玩家隨時馳騁戰場。

即日起至7月底前，購買ROG電競筆電或桌機，線上登錄送「ROG × 台酒花雕雞麵」特製箱；購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」＋ROG指定筆電，線上登錄送「ROG × 台酒花雕雞麵」特製箱＋ROG × C.A.CHOU聯名滑鼠墊（價值2,350元）；購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」，線上登錄再抽ROG電競產品，最大獎為最新發表的電競筆電ROG Zephyrus M16（價值55,900元）。讓廣受國內外好評的的台酒花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵成為遊戲玩家最佳補給。

7月底前，購買ROG電競筆電或桌機，線上登錄送「ROG × 台酒花雕雞麵」特製箱。圖／華碩提供
7月底前，購買ROG電競筆電或桌機，線上登錄送「ROG × 台酒花雕雞麵」特製箱。圖／華碩提供
ROG × 台酒電競泡麵將遊戲中的「補包」實體化，令玩家在3分鐘內「滿血復活」，搭配擁有強悍效能的ROG電競筆電，讓玩家隨時馳騁戰場。圖／華碩提供
ROG × 台酒電競泡麵將遊戲中的「補包」實體化，令玩家在3分鐘內「滿血復活」，搭配擁有強悍效能的ROG電競筆電，讓玩家隨時馳騁戰場。圖／華碩提供
ROG玩家共和國與台灣菸酒公司打造「ROG × 台酒電競泡麵」，為最暢銷的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵注入熱血電競魂。圖／華碩提供
ROG玩家共和國與台灣菸酒公司打造「ROG × 台酒電競泡麵」，為最暢銷的花雕雞麵、麻油雞麵、花雕酸菜牛肉麵注入熱血電競魂。圖／華碩提供

泡麵 品牌 量販店

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