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盧廣仲當plain-me形象大使照曝光 粉絲驚呼：小隊長好可愛！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
plain-me邀請盧廣仲出任品牌大使，並演繹全新Style Icon系列單品形象大片。圖／plain-me提供
plain-me邀請盧廣仲出任品牌大使，並演繹全新Style Icon系列單品形象大片。圖／plain-me提供

台灣時尚品牌plain-me在成立16年後，首度有了形象大使，邀請三金得主，既是演員也是歌手的盧廣仲出任。高度與品牌服飾風格契合，同時展示全新形象造型，也令粉絲耳目一新。

被粉絲暱稱為「小隊長」的創作歌手盧廣仲，溫柔嗓音，加上清新的曲調，被許多人喜愛。包括了「刻在我心底的名字」、「魚仔」都傳唱一時。爾後，他更跨足戲劇演出，自然不做作的表現，同樣受到大獎肯定，成為少數能橫跨演、歌領域俱佳的藝人。所以被plain-me相中，邀請盧廣仲擔任品牌16年以來首位形象大使，根據共同創辦人Tim的表示，會邀請小隊長，除了他受到粉絲愛戴之外，彼此對於許多事物的觀點也很相似，合作時也默契十足，因此在考量之際，盧廣仲就是不二人選。

而隨著正式宣布plain-me形象大使後，品牌也隨之曝光了全新的Style Icon系列服飾與配件，並由盧廣仲親自上陣演繹拍攝風格大片。其中還包括了plain-me為他量身打造的丹寧藍新色褲款、旅行小包；經典版型搭配雋永材質、顏色，讓粉絲能與盧廣仲穿同款之外，還能輕鬆穿出個人特色。同時，盧廣仲在形象照中，也藉由搭配plain-me的新品搭配，擺脫給人青澀、學生的氣息，取而代之的是具有成熟大人感的造型。因此，當正式視覺曝光之後，也引起粉絲熱議，直呼「小隊長好可愛」、「是廣仲！！還不買爆」。

plain-me邀請盧廣仲出任品牌大使，並演繹全新Style Icon系列單品形象大片。圖／plain-me提供
plain-me邀請盧廣仲出任品牌大使，並演繹全新Style Icon系列單品形象大片。圖／plain-me提供

plain-me邀請盧廣仲出任品牌大使，並演繹全新Style Icon系列單品形象大片。圖／plain-me提供
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plain-me邀請盧廣仲出任品牌大使，並演繹全新Style Icon系列單品形象大片。圖／plain-me提供
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plain-me邀請盧廣仲出任品牌大使，並演繹全新Style Icon系列單品形象大片。圖／plain-me提供
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