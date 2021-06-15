連蔡依林也愛的ㄎㄧㄤ設計！MOSCHINO再推吹風機包

義大利時尚品牌MOSCHINO可以說是時尚界有名的搞怪之王代表，創意總監Jeremy Scott擅長將通俗流行文化元素融入設計，各種誇張、有趣的細節也都經常能在他的創作中看到。在MOSCHINO眾多作品中，造型特殊的包款一直是能引起熱議的標誌性設計，搭配每季不同主題推出，展現幽默逗趣的品牌形象。

去年早秋系列，MOSCHINO以紐約的多元文化為設計靈感，拍攝形象照的背景為紐約地鐵，當中一款巨型的打火機手拿包一曝光就掀起討論，還造成搶購潮。今年早秋，品牌打造出一款粉紅色的吹風機包，再度用這種超「ㄎㄧㄤ」的設計引發話題，而且這款包跟總被戲稱為吹風機的佩佩豬還有著同樣的顏色，也因此更加受到關注。