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連蔡依林也愛的ㄎㄧㄤ設計！MOSCHINO再推吹風機包
義大利時尚品牌MOSCHINO可以說是時尚界有名的搞怪之王代表，創意總監Jeremy Scott擅長將通俗流行文化元素融入設計，各種誇張、有趣的細節也都經常能在他的創作中看到。在MOSCHINO眾多作品中，造型特殊的包款一直是能引起熱議的標誌性設計，搭配每季不同主題推出，展現幽默逗趣的品牌形象。
去年早秋系列，MOSCHINO以紐約的多元文化為設計靈感，拍攝形象照的背景為紐約地鐵，當中一款巨型的打火機手拿包一曝光就掀起討論，還造成搶購潮。今年早秋，品牌打造出一款粉紅色的吹風機包，再度用這種超「ㄎㄧㄤ」的設計引發話題，而且這款包跟總被戲稱為吹風機的佩佩豬還有著同樣的顏色，也因此更加受到關注。
回顧歷年來Jeremy Scott為MOSCHINO打造的造型包，有麥當勞餐盒、可樂、三角錐、牙膏、麵包、垃圾桶、調色盤、蛋糕切塊等等，每個款式數量其實都不多，其實是很適合用來收藏的當季限定設計。如果預算不夠，也可趁換季打折的時候購入，這種造型包用在派對上，絕對是最搶眼的搭配夥伴！
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