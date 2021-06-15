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連蔡依林也愛的ㄎㄧㄤ設計！MOSCHINO再推吹風機包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
今年早秋，MOSCHINO打造出一款粉紅色的吹風機包。圖／摘自MOSCHINO官網
今年早秋，MOSCHINO打造出一款粉紅色的吹風機包。圖／摘自MOSCHINO官網

義大利時尚品牌MOSCHINO可以說是時尚界有名的搞怪之王代表，創意總監Jeremy Scott擅長將通俗流行文化元素融入設計，各種誇張、有趣的細節也都經常能在他的創作中看到。在MOSCHINO眾多作品中，造型特殊的包款一直是能引起熱議的標誌性設計，搭配每季不同主題推出，展現幽默逗趣的品牌形象。

去年早秋系列，MOSCHINO以紐約的多元文化為設計靈感，拍攝形象照的背景為紐約地鐵，當中一款巨型的打火機手拿包一曝光就掀起討論，還造成搶購潮。今年早秋，品牌打造出一款粉紅色的吹風機包，再度用這種超「ㄎㄧㄤ」的設計引發話題，而且這款包跟總被戲稱為吹風機的佩佩豬還有著同樣的顏色，也因此更加受到關注。

回顧歷年來Jeremy Scott為MOSCHINO打造的造型包，有麥當勞餐盒、可樂、三角錐、牙膏、麵包、垃圾桶、調色盤、蛋糕切塊等等，每個款式數量其實都不多，其實是很適合用來收藏的當季限定設計。如果預算不夠，也可趁換季打折的時候購入，這種造型包用在派對上，絕對是最搶眼的搭配夥伴！

今年早秋，MOSCHINO打造出一款粉紅色的吹風機包。圖／摘自MOSCHINO官網
今年早秋，MOSCHINO打造出一款粉紅色的吹風機包。圖／摘自MOSCHINO官網
調色盤造型包。圖／MOSCHINO提供
調色盤造型包。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO歷年來推出許多搞怪造型包，連蔡依林也愛不釋手。早秋打造出一款很像佩佩豬的粉紅色吹風機包。圖／摘自MOSCHINO官網、微博、IG
MOSCHINO歷年來推出許多搞怪造型包，連蔡依林也愛不釋手。早秋打造出一款很像佩佩豬的粉紅色吹風機包。圖／摘自MOSCHINO官網、微博、IG
法國麵包造型包。圖／摘自MOSCHINO官網
法國麵包造型包。圖／摘自MOSCHINO官網
牙膏造型包。記者吳曉涵／攝影
牙膏造型包。記者吳曉涵／攝影
垃圾桶造型背包。圖／MOSCHINO提供
垃圾桶造型背包。圖／MOSCHINO提供
奶油蛋糕造型包。圖／MOSCHINO提供
奶油蛋糕造型包。圖／MOSCHINO提供
翻玩麥當勞餐盒造型包。圖／達志影像
翻玩麥當勞餐盒造型包。圖／達志影像
去年早秋，MOSCHINO的打火機包引發搶購。圖／MOSCHINO提供
去年早秋，MOSCHINO的打火機包引發搶購。圖／MOSCHINO提供
今年早秋，MOSCHINO打造出一款粉紅色的吹風機包。圖／MOSCHINO提供
今年早秋，MOSCHINO打造出一款粉紅色的吹風機包。圖／MOSCHINO提供
馬卡龍造型包。圖／摘自MOSCHINO官網
馬卡龍造型包。圖／摘自MOSCHINO官網

品牌 吹風機

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