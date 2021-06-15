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木村光希「特務風格」預告LV早春大秀 迪麗熱巴穿熱褲的長腿超美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
裴斗娜和木村光希都在IG放上LV早春大秀的邀請函及太陽眼鏡。圖／取自IG
裴斗娜和木村光希都在IG放上LV早春大秀的邀請函及太陽眼鏡。圖／取自IG

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將於台灣時間6月15日（今）晚8點，發表女裝藝術總監Nicolas Ghesquière設計的2022早春女裝秀，完整大秀將於品牌官網及官方臉書粉絲團同步直播，而路易威登好朋友們也紛紛在IG曬出邀請函及附上的太陽眼鏡，歐陽娜娜、迪麗熱巴則在微博祭出迷人長腿預告大秀。

2022路易威登早春女裝大秀將於法國賽爾吉Axe majeur發表，裴斗娜率先在IG放上Monogram桃粉色眼鏡盒、3副太陽眼鏡的開箱，預告這場大秀；木村光希（Koki,）則是拍攝了手拿眼鏡盒的照片，展現特務迷情的風格，義大利網紅Chiara Ferragni在限動開箱，綠色指甲油的反差相當搶眼，網紅Kiwi李函則是很認真地戴上了桃紅色光澤皮革手套開箱，呼應眼鏡盒的色彩。

而品牌大陸代言人暨好友包括劉亦菲、歐陽娜娜、迪麗熱巴，也都以大秀邀請函為背景拍攝了大片，三人不約而同露腿競艷，歐陽娜娜、迪麗熱巴的短褲相當應景，很有夏天的清涼感。

路易威登2022早春女裝大秀將於今晚登場。圖／品牌提供
路易威登2022早春女裝大秀將於今晚登場。圖／品牌提供
裴斗娜戴上LV早春大秀邀請函隨附的太陽眼鏡。圖／取自IG
裴斗娜戴上LV早春大秀邀請函隨附的太陽眼鏡。圖／取自IG
木村光希在IG秀出隨LV早春大秀邀請卡附上的三副太陽眼鏡。圖／取自IG
木村光希在IG秀出隨LV早春大秀邀請卡附上的三副太陽眼鏡。圖／取自IG
裴斗娜戴上LV早春大秀邀請函隨附的太陽眼鏡。圖／取自IG
裴斗娜戴上LV早春大秀邀請函隨附的太陽眼鏡。圖／取自IG
Kiwi李函的開箱影片拍得相當認真，還有桃紅光澤手套搭配。圖／取自IG
Kiwi李函的開箱影片拍得相當認真，還有桃紅光澤手套搭配。圖／取自IG
木村光希以特務風格在IG秀出隨LV早春大秀邀請卡及太陽眼鏡箱盒。圖／取自IG
木村光希以特務風格在IG秀出隨LV早春大秀邀請卡及太陽眼鏡箱盒。圖／取自IG
迪麗熱巴微博預告LV早春大秀即將登場。圖／取自微博
迪麗熱巴微博預告LV早春大秀即將登場。圖／取自微博
木村光希以特務風格在IG秀出隨LV早春大秀邀請卡及太陽眼鏡箱盒。圖／取自IG
木村光希以特務風格在IG秀出隨LV早春大秀邀請卡及太陽眼鏡箱盒。圖／取自IG
裴斗娜在IG開箱。圖／取自IG
裴斗娜在IG開箱。圖／取自IG
劉亦菲微博預告LV早春大秀即將登場。圖／取自微博
劉亦菲微博預告LV早春大秀即將登場。圖／取自微博
歐陽娜娜微博預告LV早春大秀即將登場。圖／取自微博
歐陽娜娜微博預告LV早春大秀即將登場。圖／取自微博
網紅Chiara Ferragni限動開箱，綠色指甲油太搶鏡。圖／取自IG
網紅Chiara Ferragni限動開箱，綠色指甲油太搶鏡。圖／取自IG

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