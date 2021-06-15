木村光希「特務風格」預告LV早春大秀 迪麗熱巴穿熱褲的長腿超美

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將於台灣時間6月15日（今）晚8點，發表女裝藝術總監Nicolas Ghesquière設計的2022早春女裝秀，完整大秀將於品牌官網及官方臉書粉絲團同步直播，而路易威登好朋友們也紛紛在IG曬出邀請函及附上的太陽眼鏡，歐陽娜娜、迪麗熱巴則在微博祭出迷人長腿預告大秀。

2022路易威登早春女裝大秀將於法國賽爾吉Axe majeur發表，裴斗娜率先在IG放上Monogram桃粉色眼鏡盒、3副太陽眼鏡的開箱，預告這場大秀；木村光希（Koki,）則是拍攝了手拿眼鏡盒的照片，展現特務迷情的風格，義大利網紅Chiara Ferragni在限動開箱，綠色指甲油的反差相當搶眼，網紅Kiwi李函則是很認真地戴上了桃紅色光澤皮革手套開箱，呼應眼鏡盒的色彩。