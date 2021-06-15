快訊

中央地方防疫攻防不斷！蔡英文再度親上火線說明

郭台銘買500萬劑BNT疫苗有譜？陳時中這樣說

前男友老了但她一樣美 J.LO近20年好身材靠超自律運動

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
珍妮佛洛佩茲被拍到和舊愛班艾佛列克復合。圖／摘自Twitter
珍妮佛洛佩茲被拍到和舊愛班艾佛列克復合。圖／摘自Twitter

性感天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez，簡稱J.LO）今年四月中被拍到和舊愛班艾佛列克（Ben Affleck）恢復來往，後來兩人的一舉一動都備受注目，珍妮佛還被發現穿了男方的格紋襯衫出門。終於，隔了近兩個月，狗仔捕捉到兩人接吻畫面，這對分開17年的情侶再度復合，相信一定讓很多粉絲開心不已！

不過，在關注這對重修舊好的情侶檔相關新聞時，一定會發現為什麼女方和17年前幾乎沒兩樣？她和留了鬍子的班艾佛列克站在一起給人還有一種把舊照片和新照片組裝起來的感覺，J.LO完美的狀態讓人超羨慕，重點是她還大男方4歲！

其實現年51歲的J.LO平常主要吃原型食物搭配正常作息，並一直保有穩定扎實的運動習慣，她每天都會花至少一至一個半小時運動，舉凡心肺有氧、高強度間歇性運動、重訓、熱瑜伽等都是她喜歡的項目。還記得去年超級盃終場表演是由她與夏奇拉一起合作，但那場表演的強度連44歲的夏奇拉到後來都已展現出精疲力盡的感覺，但J.LO完全從容自在一路到表演結束，讓人超佩服，這些都是靠她平常自律的訓練換來的。2019年九月還在米蘭VERSACE的秀場上展示她在2000年一穿成名的綠色叢林印花洋裝，近20年沒變的身形也成為當時大家熱議的焦點。

現在J.LO和舊愛再度結緣的新聞備受關注，在祝福他們幸福之餘，大家快點為自己20年後的好狀態動起來啊！

去年超級盃終場表演，珍妮佛洛佩茲從頭到尾從容自在。圖／VERSACE提供
去年超級盃終場表演，珍妮佛洛佩茲從頭到尾從容自在。圖／VERSACE提供
珍妮佛洛佩茲被拍到和舊愛班艾佛列克復合，女方整體狀態依舊保持超好。圖／VERSACE提供、達志影像
珍妮佛洛佩茲被拍到和舊愛班艾佛列克復合，女方整體狀態依舊保持超好。圖／VERSACE提供、達志影像
珍妮佛洛佩茲被拍到穿舊愛班艾佛列克的襯衫。圖／摘自usmagazine
珍妮佛洛佩茲被拍到穿舊愛班艾佛列克的襯衫。圖／摘自usmagazine
當年珍妮佛洛佩茲和班艾佛列克的戀情備受關注。圖／摘自pinkvilla.com
當年珍妮佛洛佩茲和班艾佛列克的戀情備受關注。圖／摘自pinkvilla.com
珍妮佛洛佩茲2000年時的經典VERSACE綠色叢林印花洋裝造型。圖／VERSACE提供crfashionbook
珍妮佛洛佩茲2000年時的經典VERSACE綠色叢林印花洋裝造型。圖／VERSACE提供crfashionbook
珍妮佛洛佩茲2019年九月在米蘭VERSACE的秀場上展示她在2000年一穿成名的綠色叢林印花洋裝。圖／VERSACE提供
珍妮佛洛佩茲2019年九月在米蘭VERSACE的秀場上展示她在2000年一穿成名的綠色叢林印花洋裝。圖／VERSACE提供
現年51歲的J.LO平常主要吃原型食物搭配正常作息，並一直保有穩定扎實的運動習慣，維持好身材與強大肌耐力。圖／VERSACE提供
現年51歲的J.LO平常主要吃原型食物搭配正常作息，並一直保有穩定扎實的運動習慣，維持好身材與強大肌耐力。圖／VERSACE提供
珍妮佛洛佩茲被拍到和舊愛班艾佛列克復合。圖／摘自pagesix.com
珍妮佛洛佩茲被拍到和舊愛班艾佛列克復合。圖／摘自pagesix.com
珍妮佛洛佩茲和舊愛班艾佛列克復合，圖為他們2003年的照片。圖／達志影像
珍妮佛洛佩茲和舊愛班艾佛列克復合，圖為他們2003年的照片。圖／達志影像

情侶

延伸閱讀

回另一個珍妮佛身邊！班艾佛列克出席女兒畢業典禮

裘莉紐約慶生 竟帶酒密會前夫 示威布萊德彼特？

珍妮佛不為難珍妮佛！班艾佛列克前妻接受他再戀舊愛

班艾佛列克再熱戀珍妮佛洛佩茲 爸爸卻稱：胡說八道！

相關新聞

改造位於燕晗山的廢棄建築 轉化為與自然共生的多功能文化館

燕晗高地多功能文化建築的起源，其實來自一次充滿詩意的偶然邂逅。

前男友老了但她一樣美 J.LO近20年好身材靠超自律運動

性感天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez，簡稱J.LO）今年四月中被拍到和舊愛班艾佛列克（Ben Afflec...

限時7天！Mister Donut甜甜圈「買10送10」

疫情期間，連鎖甜甜圈「Mister Donut」不斷推出各種外送外帶優惠，讓民眾居家也能享受甜食的療癒感。繼日前推出買1...

7-ELEVEN獨賣！全新GODIVA草莓、檸檬茶黑巧克力雪糕今夏必吃

居家防疫的日子，更要用甜點、冰品來療癒身心、緩解高溫不適。7-ELEVEN再度導入獨家爆款商品GODIVA雪糕，特別推出...

Nike話題潮鞋男神朴敘俊搶先上腳 網：根本就是韓流界的「鞋頭」

日本時裝品牌Sacai與潮牌fragment design、Nike三方聯名潮鞋，還沒上市就由潮流大神藤原浩在個人ins...

跟朴彩英同款「公主切」！劉亦菲換上今年最流行的髮型

大陸女星劉亦菲最近推出了新的代言廣告，在廣告中換上全新髮型而引發網友熱議。一頭典雅「公主切」配上自信俐落的姿態，高顏值再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。