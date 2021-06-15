前男友老了但她一樣美 J.LO近20年好身材靠超自律運動
性感天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez，簡稱J.LO）今年四月中被拍到和舊愛班艾佛列克（Ben Affleck）恢復來往，後來兩人的一舉一動都備受注目，珍妮佛還被發現穿了男方的格紋襯衫出門。終於，隔了近兩個月，狗仔捕捉到兩人接吻畫面，這對分開17年的情侶再度復合，相信一定讓很多粉絲開心不已！
不過，在關注這對重修舊好的情侶檔相關新聞時，一定會發現為什麼女方和17年前幾乎沒兩樣？她和留了鬍子的班艾佛列克站在一起給人還有一種把舊照片和新照片組裝起來的感覺，J.LO完美的狀態讓人超羨慕，重點是她還大男方4歲！
其實現年51歲的J.LO平常主要吃原型食物搭配正常作息，並一直保有穩定扎實的運動習慣，她每天都會花至少一至一個半小時運動，舉凡心肺有氧、高強度間歇性運動、重訓、熱瑜伽等都是她喜歡的項目。還記得去年超級盃終場表演是由她與夏奇拉一起合作，但那場表演的強度連44歲的夏奇拉到後來都已展現出精疲力盡的感覺，但J.LO完全從容自在一路到表演結束，讓人超佩服，這些都是靠她平常自律的訓練換來的。2019年九月還在米蘭VERSACE的秀場上展示她在2000年一穿成名的綠色叢林印花洋裝，近20年沒變的身形也成為當時大家熱議的焦點。
現在J.LO和舊愛再度結緣的新聞備受關注，在祝福他們幸福之餘，大家快點為自己20年後的好狀態動起來啊！
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