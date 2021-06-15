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7-ELEVEN獨賣！全新GODIVA草莓、檸檬茶黑巧克力雪糕今夏必吃

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
由GODIVA全球主廚監製推出酸甜消暑的「GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕」，以及首度開發口味「GODIVA焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」。圖／7-ELEVEN提供
由GODIVA全球主廚監製推出酸甜消暑的「GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕」，以及首度開發口味「GODIVA焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」。圖／7-ELEVEN提供

居家防疫的日子，更要用甜點、冰品來療癒身心、緩解高溫不適。7-ELEVEN再度導入獨家爆款商品GODIVA雪糕，特別推出全新2款口味：草莓脆碎黑巧克力雪糕，以及清爽風格的焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕；同步還推出「添好運」聯名系列小美楊枝甘露冰淇淋、小美芋頭西米露雪糕，以及7-ELEVEN聯名款添好運楊枝甘露，6月16日起正式販售，指定品項還可搭配冰品戳戳樂活動，有機會享任2件0元的超狂優惠。

每次推出都造成IG打卡風潮的GODIVA雪糕，今夏再推出由GODIVA全球主廚監製的新口味，外型繽紛吸睛的GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕主打喜愛酸甜口感的女性消費者，另一款GODIVA焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕則飽含清爽的檸檬茶是夏日人氣推薦首選。每支售價99元，即日起至12月31日止憑盒身折價券，還可至GODIVA門市享滿300元折抵50元優惠。

另外也攜手米其林一星名店「添好運」將楊枝甘露、芋頭西米露等招牌港式甜品化身沁涼冰品，獨家開發創意款小美楊枝甘露冰淇淋、小美芋頭西米露雪糕，芒果控、芋頭控絕對要入手；而觀察到夏季消費者偏好酸甜清爽風味飲品，7-ELEVEN也同步開發聯名款添好運楊枝甘露，內含芒果果泥、椰果及寒天珍珠，打造豐富口感。

如果想來點清爽糕點，7-ELEVEN推出傳統蛋糕專門店裡經常販售的「原味蛋糕卷」，均勻厚度的戚風蛋糕蛋香十足，搭配適量的鮮奶油點綴，甜而不膩的滋味最適合當作午茶小點，提醒大家在家工作也別忘了適時休息一下。

7-ELEVEN攜手米其林一星名店「添好運」將楊枝甘露、芋頭西米露等招牌港式甜品化身沁涼冰品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手米其林一星名店「添好運」將楊枝甘露、芋頭西米露等招牌港式甜品化身沁涼冰品。圖／7-ELEVEN提供
將添好運明星甜點變冰品，芋頭香氣伴隨著西米露，Q彈口感清爽。圖／7-ELEVEN提供
將添好運明星甜點變冰品，芋頭香氣伴隨著西米露，Q彈口感清爽。圖／7-ELEVEN提供
GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕外層為比利時經典黑巧克力再撒上草莓脆碎及樹莓果乾，內層為黑巧克力與草莓流心增添層次。圖／GODIVA提供
GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕外層為比利時經典黑巧克力再撒上草莓脆碎及樹莓果乾，內層為黑巧克力與草莓流心增添層次。圖／GODIVA提供

巧克力 冰品

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