7-11店到店也行！ 台南BAR INFU無酒精茶香調飲組上架
位於台南的古宅秘境酒吧「BAR INFU」，開幕一年即受到酒客的關注及喜愛，成為人氣酒吧之一。疫情期間為一解酒客無法來店酌飲調酒之憾，特別延續店內熱銷的茶酒概念，帶著祈願祝福的心推出「美人採茶香」防疫調飲組，每組售價400元。
「美人採茶香」防疫調飲組內容包含無酒精的東方美人茶風味糖漿100毫升、茉莉茶花風味糖漿100毫升、柚花水、裝飾物小杭菊一包。
東方美人茶又名福壽茶，帶有福由心造的祝福之意。選用調性清新婉約的白鷺東方美人茶調煮成風味糖漿，茶香清揚、蜜香繚繞，製成調飲清爽酸甜，爽口舒心。
茉莉花香有助於釋放壓力，增加積極能量，在疫情緊繃時期，讓消費者獲得更多正能量。選用薰香茉莉花茶調煮成風味糖漿，帶有清雅茉莉花及白花香，清香甘美、香味細緻悠長，紓壓定心。
一份100毫升糖漿，約可調製3杯調飲，買回家後只要簡單加入琴酒或伏特加等基酒及冰塊，柚花水增添花香、小杭菊稍作裝飾，居家防疫期間在家，也可有店內品飲調酒的儀式感；也可以加入氣泡水，調製成無酒精茶香飲品，炎夏暢飲最為沁涼消暑。
INFU= infusion + in future，主理人林裕澄（Benjamin）專注於「Infuse」浸漬手法，選用單一素材浸泡合適基酒，以時間溫度加乘無限驚喜，簡潔洗鍊手法層層堆疊食材風味，充分演繹在地風土特有氣息，並傳遞各種香料的獨特個性，激盪出杯杯深具魅力且耐人尋味的調酒，創造調酒的未來無限可能。
◎BAR INFU
．地址：台南市中西區忠義路二段84巷63號
．電話：06-222-8864
．訂購方式：電話預訂或透過BAR INFU IG（@bar_infu2020 ）線上預訂，訂單成立後隔日可來店自取貨、或7-11店到店寄送。
．來到店自取時間：18:00～21:00（週日公休）
．7-11店到店，單筆運費60元 / 訂單滿2000元免運費
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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