Nike話題潮鞋男神朴敘俊搶先上腳 網：根本就是韓流界的「鞋頭」

日本時裝品牌Sacai與潮牌fragment design、Nike三方聯名潮鞋，還沒上市就由潮流大神藤原浩在個人instagram曝光，引起潮流的熱烈討論。而Sacai與Nike近期合作的話題鞋可不止這一雙，另一款則受到貌似要進軍好萊塢的男神朴敘俊的青睞，不經意的在IG上曬出搭配帥照，讓網友直呼：「根本是韓流界的『鞋頭』」。

先前盛傳Sacai與潮牌fragment design、Nike三方聯名LD Waffle潮鞋終於成真，並由品牌經營人藤原浩親自送上實穿照。鞋面採用麂皮搭配網布結構，雙層鞋舌部分則有著fragment design招牌閃電標誌與Nike Logo，並運用了這幾季的熱門灰色為主色調，更能凸顯層次。所以，當藤原浩曝光後，就引發潮流迷的熱烈討論，有著問鼎今年鞋王的架勢。而屢屢和Nike合作，創造出銷售與話題保證的Sacai在這款三方聯名鞋之前，還推出了以經典Blazer Low為基礎的變化版潮鞋。一樣受到素有「鞋頭」封號的男神朴敘俊所喜愛，立刻也在IG上呈現搭配的帥照，不經意的表達他對潮鞋的熱愛。

ASICS x F/CE. x COSTS GEL-FUJI TRABUCO 9鞋5,180元。圖／ASICS提供

近期，ASICS 同樣推出了與日本機能品牌F/CE.、潮流選貨店COSTS共同推出的第二波聯名GEL-FUJI TRABUCO 9鞋。以Outdoor風格著稱的GEL-FUJI TRABUCO 9系列為藍本，輔以沙漠色為主調， 結合鞋型特徵，用建築紋理與形式構建出獨特視覺效果。同時因應多雨的氣候特色，鞋面特別採用GORE-TEX防水面料，使鞋款提升了專業機能性。為了配合快速抽繩設計的綁帶系統，還將F/CE.招牌元素融入鞋身，增強鞋款實用性。

男神朴敘俊對於潮鞋的熱愛，時常都能穿到最新、限量款，被潮流迷視為「鞋頭」。圖／摘自instagram