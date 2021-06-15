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跟朴彩英同款「公主切」！劉亦菲換上今年最流行的髮型
大陸女星劉亦菲最近推出了新的代言廣告，在廣告中換上全新髮型而引發網友熱議。一頭典雅「公主切」配上自信俐落的姿態，高顏值再度被誇爆。不過這種以前幾乎只會出現在日本古裝片中的髮型，怎麼會成為女明星的新歡？而且要怎麼樣才能呈現出現代感？
日語名為「姬髮式」的公主切，是日本平安時代上流社會女性流行的髮型，特色就是前後長度不同的層次感，以及前側兩邊短髮束和其餘髮束都要剪成齊平的髮尾，再搭配齊瀏海。這個髮型在去年九月發表的PRADA 2021春夏時裝秀中就曾亮相過，後來韓國女星泫雅、惠利和Rose朴彩英也都換上這個髮型，蔚為潮流。
不過現代版的公主切，變化又更大，在前短後長的層次基本架構下，可以配齊瀏海也可以搭中分瀏海、空氣瀏海，髮尾也不一定要齊平，髮色更是多元，如果再透過係為層次的修剪呈現出輕盈感，這樣一來也可以展現出不同古代風格更為率性俐落的髮型，搭配現代服飾也不突兀。
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