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跟朴彩英同款「公主切」！劉亦菲換上今年最流行的髮型

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在去年九月發表的PRADA 2021春夏時裝秀中，公主切髮型蔚為潮流。圖／PRADA提供
在去年九月發表的PRADA 2021春夏時裝秀中，公主切髮型蔚為潮流。圖／PRADA提供

大陸女星劉亦菲最近推出了新的代言廣告，在廣告中換上全新髮型而引發網友熱議。一頭典雅「公主切」配上自信俐落的姿態，高顏值再度被誇爆。不過這種以前幾乎只會出現在日本古裝片中的髮型，怎麼會成為女明星的新歡？而且要怎麼樣才能呈現出現代感？

日語名為「姬髮式」的公主切，是日本平安時代上流社會女性流行的髮型，特色就是前後長度不同的層次感，以及前側兩邊短髮束和其餘髮束都要剪成齊平的髮尾，再搭配齊瀏海。這個髮型在去年九月發表的PRADA 2021春夏時裝秀中就曾亮相過，後來韓國女星泫雅、惠利和Rose朴彩英也都換上這個髮型，蔚為潮流。

不過現代版的公主切，變化又更大，在前短後長的層次基本架構下，可以配齊瀏海也可以搭中分瀏海、空氣瀏海，髮尾也不一定要齊平，髮色更是多元，如果再透過係為層次的修剪呈現出輕盈感，這樣一來也可以展現出不同古代風格更為率性俐落的髮型，搭配現代服飾也不突兀。

Rose(右)前陣子拍時尚雜誌也換上公主切髮型。圖／摘自IG
Rose(右)前陣子拍時尚雜誌也換上公主切髮型。圖／摘自IG
在去年九月發表的PRADA 2021春夏時裝秀中，公主切髮型蔚為潮流。圖／PRADA提供
在去年九月發表的PRADA 2021春夏時裝秀中，公主切髮型蔚為潮流。圖／PRADA提供
劉亦菲換上公主切髮型。圖／摘自微博
劉亦菲換上公主切髮型。圖／摘自微博
泫雅今年初就已嘗試公主切髮型。圖／摘自IG
泫雅今年初就已嘗試公主切髮型。圖／摘自IG
在去年九月發表的PRADA 2021春夏時裝秀中，公主切髮型蔚為潮流。圖／PRADA提供
在去年九月發表的PRADA 2021春夏時裝秀中，公主切髮型蔚為潮流。圖／PRADA提供
劉亦菲換上公主切髮型。圖／摘自微博
劉亦菲換上公主切髮型。圖／摘自微博
公主切是今年流行的髮型。圖／PRADA提供、摘自IG
公主切是今年流行的髮型。圖／PRADA提供、摘自IG
Rose前陣子拍時尚雜誌封面也換上公主切髮型。圖／摘自IG
Rose前陣子拍時尚雜誌封面也換上公主切髮型。圖／摘自IG

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