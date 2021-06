這才叫做美絕！倪妮三連發無失手駕馭青春、復古、未來

曾獲歐美媒體封為「亞洲最美臉孔第一名」第一名的倪妮,上週連續出席數個大型典禮活動,連續三天公開亮相、換穿不同造型服裝,不論是青蔥草綠色的禮服、金屬銀光的單肩不對稱設計、到復古魅惑的鏤空天鵝絨長洋裝,不但妝容、髮型完美詮釋服裝特色,身為CINDY CHAO The Art Jewel藝術珠寶代言人的她,更根據每次亮相的場合與服裝搭配了不同設計的珠寶,優雅的氣質搶盡風采。

6月11日出席27屆上海電視節時,倪妮以White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲,搭配Alexis Mabille草綠色攻擊訂製服,禮服圍裹上身猶如花苞般,與妝點粉紅色孔克珍珠的蘭花造型耳環相得益彰,營造出春天溫柔綻放的蓬勃生意。第二天,帶著電影新作「1921」出席微博電影之夜的倪妮,則換穿了一套Zuhair Muard洋溢未來科技感的金屬銀色水鑽禮服,斜肩不對稱又是金屬光澤感的設計是很容易俗氣,不過倪妮以簡約的妝髮,搭配玫瑰系列的耳環與戒指,讓Cindy Chao有機而富生命力的立體線條,為整體造型注入生動柔和的氣息。