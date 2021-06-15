這才叫做美絕！倪妮三連發無失手駕馭青春、復古、未來

曾獲歐美媒體封為「亞洲最美臉孔第一名」第一名的倪妮，上週連續出席數個大型典禮活動，連續三天公開亮相、換穿不同造型服裝，不論是青蔥草綠色的禮服、金屬銀光的單肩不對稱設計、到復古魅惑的鏤空天鵝絨長洋裝，不但妝容、髮型完美詮釋服裝特色，身為CINDY CHAO The Art Jewel藝術珠寶代言人的她，更根據每次亮相的場合與服裝搭配了不同設計的珠寶，優雅的氣質搶盡風采。

6月11日出席27屆上海電視節時，倪妮以White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲，搭配Alexis Mabille草綠色攻擊訂製服，禮服圍裹上身猶如花苞般，與妝點粉紅色孔克珍珠的蘭花造型耳環相得益彰，營造出春天溫柔綻放的蓬勃生意。第二天，帶著電影新作「1921」出席微博電影之夜的倪妮，則換穿了一套Zuhair Muard洋溢未來科技感的金屬銀色水鑽禮服，斜肩不對稱又是金屬光澤感的設計是很容易俗氣，不過倪妮以簡約的妝髮，搭配玫瑰系列的耳環與戒指，讓Cindy Chao有機而富生命力的立體線條，為整體造型注入生動柔和的氣息。