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這才叫做美絕！倪妮三連發無失手駕馭青春、復古、未來

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室

曾獲歐美媒體封為「亞洲最美臉孔第一名」第一名的倪妮，上週連續出席數個大型典禮活動，連續三天公開亮相、換穿不同造型服裝，不論是青蔥草綠色的禮服、金屬銀光的單肩不對稱設計、到復古魅惑的鏤空天鵝絨長洋裝，不但妝容、髮型完美詮釋服裝特色，身為CINDY CHAO The Art Jewel藝術珠寶代言人的她，更根據每次亮相的場合與服裝搭配了不同設計的珠寶，優雅的氣質搶盡風采。

6月11日出席27屆上海電視節時，倪妮以White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲，搭配Alexis Mabille草綠色攻擊訂製服，禮服圍裹上身猶如花苞般，與妝點粉紅色孔克珍珠的蘭花造型耳環相得益彰，營造出春天溫柔綻放的蓬勃生意。第二天，帶著電影新作「1921」出席微博電影之夜的倪妮，則換穿了一套Zuhair Muard洋溢未來科技感的金屬銀色水鑽禮服，斜肩不對稱又是金屬光澤感的設計是很容易俗氣，不過倪妮以簡約的妝髮，搭配玫瑰系列的耳環與戒指，讓Cindy Chao有機而富生命力的立體線條，為整體造型注入生動柔和的氣息。

緊接著登場的騰訊新麗閱文發佈會，倪妮選擇了復古女人味的David Koma禮服，將長髮放下的她，則以祖母綠、粉紅色孔克珍珠、黃鑽等繽紛又高雅的大自然色調，襯托黑色的細肩帶禮服。四季系列的耳環捕捉春夏綠意繁花的生命力，而搶眼的花園系列手環，則是從孩童可愛純真的繪畫得到靈感，以兩片三片小花瓣匯聚出盛放的童趣姿態。

倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
CINDY CHAO White Label高級珠寶四季系列祖母綠四季耳環，18K白金鑲嵌祖母綠、黃鑽、白鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label高級珠寶四季系列祖母綠四季耳環，18K白金鑲嵌祖母綠、黃鑽、白鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label高級珠寶玫瑰系列玫瑰耳環，18K白金與鈦金屬鑲嵌白鑽、黃鑽、粉色藍寶石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label高級珠寶玫瑰系列玫瑰耳環，18K白金與鈦金屬鑲嵌白鑽、黃鑽、粉色藍寶石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
CINDY CHAO White Label高級珠寶花園系列祖母綠花園手環，18K白金與18K黃金鑲嵌祖母綠、白鑽、沙弗萊石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label高級珠寶花園系列祖母綠花園手環，18K白金與18K黃金鑲嵌祖母綠、白鑽、沙弗萊石。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO四季系列祖母綠四季耳環與花園系列祖母綠花園手環出席騰訊新麗閱文發佈會。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO珠寶出席活動。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO珠寶出席活動。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
CINDY CHAO White Label高級珠寶系列緞帶手環，18K白金鑲嵌白鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label高級珠寶系列緞帶手環，18K白金鑲嵌白鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO玫瑰系列珠寶出席2021微博電影之夜。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
倪妮配戴CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環與緞帶造型手鐲出席27屆上海電視節。圖／取自微博倪妮工作室
CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環，18K白金與18K黃金鑲嵌孔克珠、白鑽、黃鑽、咖啡鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label高級珠寶系列蘭花耳環，18K白金與18K黃金鑲嵌孔克珠、白鑽、黃鑽、咖啡鑽。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

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