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凱特王子妃「血統純正」的英國品牌穿搭 包款又斷貨

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
凱特王子妃日前與美國第一夫人吉兒拜登在英國康瓦爾小學參觀。圖／取自IG
凱特王子妃日前與美國第一夫人吉兒拜登在英國康瓦爾小學參觀。圖／取自IG

凱特王子妃（Kate Middleton，劍橋公爵夫人凱薩琳Duchess of Cambridge）日前與美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）會面，在英國康瓦爾（Cornwall）的康納唐斯小學（Connor Downs Academy）參觀、加入課堂活動，凱特王子妃以「血統純正」的英國品牌從頭搭到腳，端莊優雅。

凱特王子妃穿了Alexander McQueen亮紅色洋裝，詮釋L.K.Bennett手提包，原價225元英鎊約合台幣8,985元、目前在官網上已售罄，她以和包款相同的粉裸玫瑰色系選穿Rupert Sanderson高跟鞋，都是英國品牌。Rupert Sanderson是英國設計師於2001年創立的同名品牌，「Less is More」的極簡哲學打造百搭鞋履，輕奢的L.K.Bennett於1990年在倫敦創立，是都會女性熱愛的當地名品。

拜登夫人以桃紅色系呼應凱特王子妃，兩人互為映襯、搭出了一團喜氣，她身上的白色洋裝來自瑞士Akris、外罩美國品牌L'Agence桃紅色外套，風格鮮明亮眼，腳上則是搭配了VALENTINO的高跟鞋。

凱特王子妃日前與美國第一夫人吉兒拜登在英國康瓦爾小學參觀。圖／取自IG
凱特王子妃日前與美國第一夫人吉兒拜登在英國康瓦爾小學參觀。圖／取自IG
凱特王子妃身穿Alexander McQUEEN亮紅色洋裝，詮釋L.K.Bennett手提包、Rupert Sanderson高跟鞋，皆為英國品牌。圖／達志影像
凱特王子妃身穿Alexander McQUEEN亮紅色洋裝，詮釋L.K.Bennett手提包、Rupert Sanderson高跟鞋，皆為英國品牌。圖／達志影像
凱特王子妃身穿Alexander McQUEEN亮紅色洋裝，詮釋L.K.Bennett手提包、Rupert Sanderson高跟鞋，皆為英國品牌。圖／達志影像
凱特王子妃身穿Alexander McQUEEN亮紅色洋裝，詮釋L.K.Bennett手提包、Rupert Sanderson高跟鞋，皆為英國品牌。圖／達志影像

品牌 英國 高跟鞋

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