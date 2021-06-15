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超質感和風的家任你選！無印良品釋出15張視訊背景圖
因為疫情的關係，WFH（Work from home）成為許多人的常態，當然也得學習在家使用視訊開會。但視訊時，總擔心家中的環境，或有人經過時會尷尬，因此有許多視訊背景圖成為當紅下載的素材。而MUJI無印良品也跟上這股風潮，一口氣釋出15張圖片，包括各種風格的房間、客廳與會議室，想要哪種質感的照片任你選，也能打造出夢幻中的家。
無印良品此次釋出的圖片，來自於「MUJI RENOVATION空間改造企劃」，集結了過往的改造案例，包括商務空間、旅宿、個人住家等，有充滿素雅風格的老公寓、也有潮流感十足的愛衝浪家庭空間、畫家的工作室、黑色家具風格的辦公室，也有會議室風格，讓開會彷彿真的就在會議室。
使用圖片時，則不能擅自修改、編輯與合成，也無法用於商業與營利目的，MUJI RENOVATION空間背景下載網址：
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