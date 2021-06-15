「川姐」徐若瑄登香港時尚雜誌 輕奢鑽表造型一枚搞定

「川姐」徐若瑄近日發表新歌「甩」，強調要甩開負面情緒。她除了在ig上大玩漫畫變臉遊戲，日前徐若瑄也以一只同系列、不同尺寸顏色的輕奢風格鑽表，登上香港時尚雜誌，展現百變造型。

新曲「甩」中由於苦練多時，徐若瑄日前更笑稱從「鋼鐵V」變成有川字線的「川姐」。而登上香港時尚雜誌Legend時，徐若瑄則配戴了百年靈（Breitling）去年發表的Chronomat 36自動機械鑽表與Chronomat 32自動機械鑽表。其中一套高領、運動造型的綠色球衣，徐若瑄選擇以俏皮的薄荷綠色表面鑽表搭配，薄荷綠色除了帶來清涼聯想，更和全身造型色系不謀而合；另一套白色鏤空洋裝，徐若瑄則展示小女人的甜美氣息，手持超巨大造型花朵，並以Chronomat 32石英鑽表搭襯。