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「川姐」徐若瑄登香港時尚雜誌 輕奢鑽表造型一枚搞定

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
身穿白色洋裝的徐若瑄，以超巨大造型花朵、Chronomat 32石英鑽表搭襯優雅氣息。圖 / 翻攝自 ig @ vivianhsu.ironv（合成圖）。
身穿白色洋裝的徐若瑄，以超巨大造型花朵、Chronomat 32石英鑽表搭襯優雅氣息。圖 / 翻攝自 ig @ vivianhsu.ironv（合成圖）。

「川姐」徐若瑄近日發表新歌「甩」，強調要甩開負面情緒。她除了在ig上大玩漫畫變臉遊戲，日前徐若瑄也以一只同系列、不同尺寸顏色的輕奢風格鑽表，登上香港時尚雜誌，展現百變造型。

新曲「甩」中由於苦練多時，徐若瑄日前更笑稱從「鋼鐵V」變成有川字線的「川姐」。而登上香港時尚雜誌Legend時，徐若瑄則配戴了百年靈（Breitling）去年發表的Chronomat 36自動機械鑽表與Chronomat 32自動機械鑽表。其中一套高領、運動造型的綠色球衣，徐若瑄選擇以俏皮的薄荷綠色表面鑽表搭配，薄荷綠色除了帶來清涼聯想，更和全身造型色系不謀而合；另一套白色鏤空洋裝，徐若瑄則展示小女人的甜美氣息，手持超巨大造型花朵，並以Chronomat 32石英鑽表搭襯。

第一只薄荷綠色、36毫米中性尺碼的Chronomat 36自動機械鑽表，其自動上鏈機芯經過瑞士天文台認證，表款並具備100米防水性能，即便夏日前往海灘、遊艇遊玩，都無需擔心水氣對手表的侵襲；另一枚Chronomat 32機械鑽表同樣有著精密機芯，但使用精鋼、黃金的雙色表帶，注入輕奢氣息，加上玫瑰表圈再鑲嵌整圈鑽石，讓無論甜美、優雅、清新的各種風格，一次輕鬆駕馭。

Breitling Chronomat 36毫米精鋼鑽表，27萬7,000元。圖 / Breitling提供。
Breitling Chronomat 36毫米精鋼鑽表，27萬7,000元。圖 / Breitling提供。
徐若瑄日前以多變風格，配戴百年靈Chronomat腕表登上香港時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 ig @ vivianhsu.ironv。
徐若瑄日前以多變風格，配戴百年靈Chronomat腕表登上香港時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 ig @ vivianhsu.ironv。
薄荷綠色的百年靈Chronomat腕表，帶來夏日的清爽聯想。圖 / 翻攝自 ig @ vivianhsu.ironv。
薄荷綠色的百年靈Chronomat腕表，帶來夏日的清爽聯想。圖 / 翻攝自 ig @ vivianhsu.ironv。
2020年推出的Chronomat女性表款兼具商務和休閒、現代和復古的複合風格。圖 / Breitling提供。
2020年推出的Chronomat女性表款兼具商務和休閒、現代和復古的複合風格。圖 / Breitling提供。

香港 徐若瑄

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