新光三越「FLORIAN茶包」農藥超標 一萬多包退運銷毀

新光三越自印度和斯里蘭卡進口的「FLORIAN茶包」被驗出農藥殘留不合格，總量達到一萬多包，全遭衛福部食藥署退運和銷毀。另外，咖樂迪自日本進口的「がんこ茶家GANKO茶家宇治茶超值包」也檢出農藥殘留含量不符規定，也依規定退運或銷毀。

食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單共26項產品不合格，包括分別自印度、斯里蘭卡、日本、印尼等地進口的多款茶品，以及日本進口的鮮草莓、日本進口的魷魚、約旦進口的調味料等，因農藥超標或重金屬超標，而遭退運、銷毀。

其中新光三越百貨股份有限公司自印度及斯里蘭卡進口的「FLORIAN」的六批茶包，包括：大吉嶺黑茶、皇家伯爵茶、兩批威尼斯玫瑰黑茶、英式早餐茶、威尼斯1720黑茶，總數達1萬7600包，都檢出不得檢出的農藥2,6-DIPN殘留。

台灣咖樂迪股份有限公司自日本進口的「がんこ茶家GANKO茶家 宇治茶超值包」則檢出殘留農藥賽果培0.07ppm，超過「農藥殘留容許量標準」的0.05ppm，共48公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，「FLORIAN」和「がんこ茶家GANKO茶家 宇治茶超值包」皆是半年來首次違規，因此將先祭出提高抽驗比率至二到五成的手段；未來若再犯，則會要求廠商提出改善報告。