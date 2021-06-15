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搶先看！重磅聯名DIOR x sacai系列 將於11月初上市

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR x sacai膠囊系列將於2021年11月初上市。圖／DIOR提供
DIOR x sacai膠囊系列將於2021年11月初上市。圖／DIOR提供

去年瘋傳的DIOR x sacai成真，將於今年度11月初以膠囊系列上市。DIOR Men創意總監與sacai執掌人阿部千登勢（Chitose Abe）為多年好友，其知名尼龍抽繩、拉鍊的細節也將發揮在DIOR Men時裝系列。

Sacai由川久保玲旗下設計師阿部千登勢獨立創建於1999年，風格簡約，2009年推出男裝系列，在本次與DIOR的合作中，以黑、白色系為主，用以緬懷上世紀中葉的時尚照片，推出時裝、配件、鞋履等共57項單品。延續sacai擅長的潮流混搭機能服裝，以標誌性尼龍抽繩、多口袋賦予視覺層次，皮革與尼龍混紡材質也充分展現都會混搭（Hybrid）精神，結合DIOR男裝的馬鞍線條、Tailleur Oblique斜裁大衣、短外套等輪廓，以兩個品牌皆有的I字母作為點綴、簽名，在Logo上鑲嵌了sacai標誌性的珍珠細節。

此外，也以日本丹寧極簡工裝結合巴黎時裝屋的精緻，打造俐落輪廓；DIOR帽飾設計師Stephen Jones的柔軟貝雷帽也重新詮釋。包款採用具有軍裝風格的橄欖色、橙色皮革，呼應sacai經典的飛行員夾克；DIOR Snow、DIOR Explorer靴底採用大膽的分層設計，體現sacai的解構美學。

DIOR x sacai膠囊系列配件以馬鞍包輪廓為主。圖／DIOR提供
DIOR x sacai膠囊系列配件以馬鞍包輪廓為主。圖／DIOR提供
具有軍裝風格的橄欖色、橙色皮革，呼應sacai經典的飛行員夾克。圖／DIOR提供
具有軍裝風格的橄欖色、橙色皮革，呼應sacai經典的飛行員夾克。圖／DIOR提供
勾勒玫瑰花卉的時裝，表現DIOR的工藝與sacai的結構。圖／DIOR提供
勾勒玫瑰花卉的時裝，表現DIOR的工藝與sacai的結構。圖／DIOR提供
DIOR x sacai膠囊系列將於11月初上市。圖／DIOR提供
DIOR x sacai膠囊系列將於11月初上市。圖／DIOR提供
延續sacai擅長的潮流混搭機能服裝，以標誌性尼龍抽繩、多口袋、拉鍊為主。圖／DIOR提供
延續sacai擅長的潮流混搭機能服裝，以標誌性尼龍抽繩、多口袋、拉鍊為主。圖／DIOR提供

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