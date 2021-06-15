「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊搶下Tiffany代言 開深V也仙

以「后翼棄兵」紅片全球的好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），與美劇大齡女星特蕾西埃利斯羅斯（Tracee Ellis Ross）、中美混血滑雪冠軍谷愛凌（Eileen Gu），一起成為美國珠寶品牌Tiffany & Co.的新任全球品牌代言人！三位來自不同背景的女性分別以別具個人風格的方式，演繹Tiffany 極具特色的T1系列珠寶。「Give Me the T」系列形象廣告將於全球官方平台同步登場。

之前出席各大頒獎典禮時就經常配戴Tiffany珠寶的安雅泰勒喬伊表示︰「我喜歡具有象徵意義的珠寶。對我別具意涵的珠寶作品，別人可能覺得無足輕重，但是看著指間承載著一段回憶的作品，讓我感到開心愉悅。」在電影「天后小助理」（The High Note）中將達柯塔強生（Dakota Johnson）呼來喚去的特蕾西埃利斯羅斯表示，自己從年輕時就經常流連於Tiffany紐約的第五大道旗艦店，如今成為代言人，可以說是「美夢成真」。谷愛凌則著迷於T1系列完美融合優雅簡約與吸睛前衛的特質，認為配戴珠寶，「尤其是對個人具有特殊意義或激勵作用的珠寶，是充滿自信的感覺，給自己力量」的一種方式。