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「后翼棄兵」安雅泰勒喬伊搶下Tiffany代言 開深V也仙

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
好萊塢女星安雅泰勒喬伊成為Tiffany全球品牌代言人。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊成為Tiffany全球品牌代言人。圖／Tiffany提供

以「后翼棄兵」紅片全球的好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），與美劇大齡女星特蕾西埃利斯羅斯（Tracee Ellis Ross）、中美混血滑雪冠軍谷愛凌（Eileen Gu），一起成為美國珠寶品牌Tiffany & Co.的新任全球品牌代言人！三位來自不同背景的女性分別以別具個人風格的方式，演繹Tiffany 極具特色的T1系列珠寶。「Give Me the T」系列形象廣告將於全球官方平台同步登場。

之前出席各大頒獎典禮時就經常配戴Tiffany珠寶的安雅泰勒喬伊表示︰「我喜歡具有象徵意義的珠寶。對我別具意涵的珠寶作品，別人可能覺得無足輕重，但是看著指間承載著一段回憶的作品，讓我感到開心愉悅。」在電影「天后小助理」（The High Note）中將達柯塔強生（Dakota Johnson）呼來喚去的特蕾西埃利斯羅斯表示，自己從年輕時就經常流連於Tiffany紐約的第五大道旗艦店，如今成為代言人，可以說是「美夢成真」。谷愛凌則著迷於T1系列完美融合優雅簡約與吸睛前衛的特質，認為配戴珠寶，「尤其是對個人具有特殊意義或激勵作用的珠寶，是充滿自信的感覺，給自己力量」的一種方式。

Tiffany T1標誌性的T字圖樣，將簡約線條和圖形與優雅稜角比例相結合，創作精神著重於傳遞個人力量與獨立自主的理念，近年來持續延伸設計至手環、耳環與項鍊。在「Give Me the T」的概念中，安雅泰勒喬伊演繹多層次配搭的可能，特蕾西埃利斯羅斯以深具份量感的T1項鍊營造視覺焦點，而運動健將谷愛凌則為白K 金的珠寶注入青春活力。

Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，60,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金窄版鑲鑽戒指，60,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金圓形鋪鑲鑽石項鍊，24萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金圓形鋪鑲鑽石項鍊，24萬7,000元。圖／Tiffany提供
好萊塢女星特蕾西埃利斯羅斯成為Tiffany全球品牌代言人。圖／Tiffany提供
好萊塢女星特蕾西埃利斯羅斯成為Tiffany全球品牌代言人。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石手環，70萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石手環，70萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，20萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鋪鑲鑽石戒指，20萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，70萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，70萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鋪鑲鑽石手環，106萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鋪鑲鑽石手環，106萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版手環，20萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版手環，20萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鋪鑲鑽石戒指，20萬1,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K白金寬版鋪鑲鑽石戒指，20萬1,000元。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊成為Tiffany全球品牌代言人。圖／Tiffany提供
好萊塢女星安雅泰勒喬伊成為Tiffany全球品牌代言人。圖／Tiffany提供
中美混血滑雪冠軍谷愛凌成為Tiffany全球品牌代言人。圖／Tiffany提供
中美混血滑雪冠軍谷愛凌成為Tiffany全球品牌代言人。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金圓形鋪鑲鑽石耳環，26萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金圓形鋪鑲鑽石耳環，26萬5,000元。圖／Tiffany提供

珠寶 Tiffany 品牌

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