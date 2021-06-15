ROG超強跨界聯名！台酒電競泡麵上架

台灣菸酒公司與華碩ROG玩家共和國推出「ROG × 台酒電競泡麵」，將ROG人氣角色置入花雕雞麵、麻油雞麵及花雕酸菜牛肉麵三款經典碗裝泡麵上，6月15日起將於四大超商、超市及各大量販通路陸續上架，購買泡麵上網登錄發票參加抽獎，還有機會將ROG電競筆電帶回家。

台酒泡麵被網友封為「神級泡麵」，不只台灣人喜歡，也曾多次名列國外網紅評比世界泡麵榜單中。台酒泡麵以酒料理包加入泡麵裡，一小包成就泡麵界大奇蹟，而其中三大經典口味「花雕雞麵」、「麻油雞麵」及「花雕酸菜牛肉麵」，濃郁的湯頭、滿滿的雞肉塊或牛肉塊，搭配有嚼勁的細麵條，沖泡三分鐘再加入紅標純米料理米酒或花雕酒，在地口味擄獲消費者芳心，疫情期間更是囤貨首選。

台酒首次與台灣科技品牌大廠合作，「ROG × 台酒電競泡麵」經典與新潮的撞擊，出乎意料的跨界合作驚艷泡麵市場，在家打GAME防疫不餓不無聊。繼去年年底與霹靂布袋戲合作推出「素還真限定版」泡麵後，台酒這次更跨界以ROG人氣角色審判槍神Horsem4n、冷豔忍者Se7en及電馭武士Akira為「花雕雞麵」、「麻油雞麵」及「花雕酸菜牛肉麵」注入電競靈魂，將遊戲中的「補包」實體化，3分鐘迅速補充體力、消除飢餓，讓玩家馳騁電競戰場，宅在家玩GAME就能成為防疫一員。

於6月15日至7月31日，購買「ROG × 台酒電競泡麵」任1碗，至活動網站登錄發票及上傳泡麵照片，即有機會抽中電競筆電ROG Zephyrus M16（價值55,900元）、ROG電競產品及台酒泡麵一箱等大獎；另外購買ROG電競筆電／桌機，線上登錄就送「ROG×台酒花雕雞麵」特製箱；購買任1碗「ROG × 台酒電競泡麵」＋ROG指定筆電，線上登錄送「ROG × 台酒電競泡麵」特製箱＋ROG x C.A.CHOU聯名滑鼠墊 （價值2,350元）。

◎活動詳情請洽活動網站 https://www.asus.com/tw/ events/infoM/activity_ROGxTTL_2021/