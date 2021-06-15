全台含運！「橘色」海陸套餐開賣 代煮鍋物直接送上門

防疫期間，許多人都選擇在家自煮用餐。考量部分民眾不便開伙烹煮，高級鍋物「橘色涮涮屋」推出自主宅食新方案，除了跨出雙北、針對全台提供冷凍宅配服務外，新光三越A9館也推出代煮即饗鍋，從鍋物到招牌黃金粥均是專人現煮後再外送到家，讓民眾居家也能輕鬆享受鍋物美味。

橘色餐飲集團日前才集結旗下的橘色涮涮屋、Extension 1 by 橘色及M One Café等3個品牌，推出一系列外帶外送餐點。此次針對橘色涮涮屋服務再升級，推出「安心饗橘 海陸套餐」，透過黑貓低溫配送，可外送至全台各大縣市。套餐中包括有美國頂級Prime小牛排、頂級伊比利黑毛豬，並有以龍蝦、鮑魚、牡蠣等7款海味組成的「海鮮盛合」，以及提供手工鮮蝦丸、手工軟絲丸、日本甜玉米等配料，還有銀耳紅棗蓮子湯作為甜點，每套3,800元（含宅配運費與專屬保冷袋），開放於inline線上平台訂購。民眾亦可自行加購購日本松葉蟹腳、北海道干貝、活凍龍蝦等食材。

橘色涮涮屋新光A9館也獨家推出代煮海陸即饗鍋服務。鍋內品項除了包含新鮮活沙蝦、干貝、九孔、蛤蜊等海味，也可依照個人喜好選擇肉品、前菜、附餐等，連店內招牌黃金粥也由店內服務人員專業代熬，海鮮也會去殼處理再一一盛裝，讓民眾在家享受現成橘色美饌，每套1,100元起。可透過電話或inline線上訂購自取。（外送僅限4公里內，運費300元）