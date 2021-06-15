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網路銷售奏效ZARA、GAP表現亮眼 2021首季營收成長達2位數

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
inditex集團下的ZARA在今年還跨足彩妝市場，並在多地實體門市成立沉浸式美容專區。圖／ZARA提供
inditex集團下的ZARA在今年還跨足彩妝市場，並在多地實體門市成立沉浸式美容專區。圖／ZARA提供

2020黏新冠肺炎在全球肆虐的同時，旗下擁有ZARA、Bershka等多個平價時尚品牌的inditex集團，宣布將關閉全球逾千家分店，引起市場矚目。而GAP集團，在去年第三季財報也是超乎預期的慘澹；不過在今年兩大集團的銷售都由黑翻紅，成長超過2位數，足以證明全球景氣在回升當中。

根據inditex在日前推出的2021年首季財報，對比去年同期，銷售額大增50％，其中線上的部分更成長了67%。集團主席Pablo Isla先生認為，這是得益於去年的「瘦身計畫」，讓旗下品牌在首季都繳出漂亮成績單。甚至在今年的5月1日至6月6日期間，實體店面跟網路銷售的總和，還比疫情爆發前的2019年同期，增長了5%。而且這是在集團16%的店面，在首季財報統計時間內仍處於關閉狀態所完成的。Pablo Isla先生指出，除了網路銷售成長之外，集團戮力的邁向高度數位化，讓經營費用、庫存都遠低於銷售增長，集團的毛利率也隨之上升。

GAP集團在結束計算首季營收後傳來捷報，端出了銷售比2020年同期增加28%的好成績。圖／GAP提供
GAP集團在結束計算首季營收後傳來捷報，端出了銷售比2020年同期增加28%的好成績。圖／GAP提供

而GAP集團也在結束計算首季營收後傳來捷報，去年一度傳出營運不佳甚至考慮售出中國市場經營，在財報中也端出了銷售比2020年同期增加28%的好成績。擁有Old Navy、Gap、Banana Republic和Athleta等品牌的GAP集團，首季銷售淨額達到約1,120億元，遠比2019年同期多了8%。集團總裁Sonia Syngal就提到，這落實了先前提出的Power Plan 2023的觀點，即使去年度過了營收下滑的陣痛期。不過數字顯示了與 2019年相比，網路銷售成長82%，而且連身洋裝熱賣，表明消費者在不改變原有習慣下，仍想保有個人穿搭風格的需求。

品牌 新冠肺炎

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