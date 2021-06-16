提升防護人人自危！保健食品網路銷量周周翻倍

自五月疫情爆發以來，台灣COVID-19新冠肺炎情勢仍無法獲得有效掌控，起起伏伏的確診案數及飆高的死亡率，讓全台三級警戒不得不一延再延。依現實反映疫情發展現況，在疫苗尚未到位前，除了加強消毒、戴好口罩做好個人防護，同時降低外出頻率，減少人與人之間的接觸外，改善自身體質更是刻不容緩的事情。

圖／DV笛絲薇夢 提供

在危機意識漸漸加溫的同時，如何強化體內健康防護力？營養學家表示，除了充足睡眠、飲食攝取均衡、適度伸展運動外，保健食品也是居家常備營養補充的神隊友。在如此的觀點下，也順勢助長了保健食品的網路銷售量。知名保健品牌笛絲薇夢透露，旗下保健食品如醇耀妍及NMN超能飲，皆比過去一個月成長了近五成，尤其NMN超能飲因配方升級，健康力加倍提升，銷量更是顯著成長。

DV笛絲薇夢跟著表示，團隊耗費多年研發出的NMN超能飲，本是順應近年來全球高度關注的保健趨勢，根據國內外醫學研究報告指出，NMN是人體重要輔酶NAD+ 的前導物質，是維持體內活動力的必需分子之一。研究學者建議，適當補充NMN可有效守住青春，維持強健體質，增強防護力。雖說部分十字花科類蔬果能提供微量的NMN，但遠不及人體所需，因此著手研發專利的高效機能飲品。

NMN超能飲以400mg高含量的日本青花菜芽，透過液態劑型關鍵技術，以小分子化讓人體能在短時間內吸收，如此一來民眾就能在日常生活中，隨時獲得營養活力的補充。今年更找來知名作家吳淡如代言，希望透過吳淡如超前的保健觀念和生活經驗來跟輕熟齡以上的族群對話。

向來重視身心樂活及堅守健康活力保健的吳淡如也提到，雖年近六十，但體能不該被年齡綁架，身體機能仍必須維持青春，才能擁有更長遠的活力生活，也因此為鞏固體內續航力，吳淡如對自身的營養保健相當重視，包括平日的飲食，還有輔助的保健食品。

吳淡如也分享，選擇NMN超能飲還有一個很重要的原因，是它能幫助體內除舊布新，其實非常符合現代人需求，光是能明顯改善體力這件事，就能讓自己每天都精氣神飽滿，由內到外保持活力又光鮮亮麗，尤其在這種時期，更要拿出最佳狀態，才能對抗各種挑戰。

蔣博智醫師也補充，雖說NMN超能飲與疫情並無直接防護效果，但在這個人人自危，都想增強自我防禦力的非常時期，這類產品確實受到民眾高度重視，代表國人的意識相當正面且積極，是很好的現象。

關鍵時刻保護力不能掉！醫師專業好評【DV NMN超能飲】激殺組合瘋搶

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