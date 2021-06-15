快訊

航警自爆打混摸魚7年像退休 搶先打AZ疫苗引撻伐

現實版《火神》？前消防分隊長：別再稱打火英雄

洗衣洗手都重要！台韓品牌推清潔用品 歐巴用了很乾淨

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
黃寅燁代言Celluver植萃洗手慕斯。圖／Celluver提供
黃寅燁代言Celluver植萃洗手慕斯。圖／Celluver提供

疫情期間，各種清潔用品相對重要，也有不少品牌推新品搶市，包括台灣的橘子工坊，推出能洗淨病毒的洗衣精，讓大家衣物更清潔；南韓香氛品牌Celluver，則是新推出甜橙精油乾洗手、植萃洗手慕斯，讓日韓銷售百萬瓶，也在台開賣，讓大家跟歐巴一樣洗得很乾淨。

Celluver代言人為夯劇「女神降臨」的主角之一黃寅燁，在台灣新推出的植萃洗手慕斯，含有8種植萃成分，號稱是用洗的護手霜，能夠保濕清潔，具有pH5.5弱酸性，讓肌膚常洗也不會敏感；另款甜橙精油乾洗手含有3%甜橙精油、75%酒精，使用後讓手部有天然保護，還有淡淡的甜橙精油果香，適合隨身攜帶，身上其他地方也能噴。

橘子工坊則推出多款經過認證，能洗淨多類病毒的產品，包括「第一支洗淨病毒洗衣精」，除制菌力高達99.99%，並經過台灣知名大學實驗證實能洗淨冠狀病毒（貓冠狀病毒NTU156）、A型（H1N1）／B型流感病毒與常見6大細菌，還包括制菌靈清潔噴霧，讓周遭環境都能潔淨。

橘子工坊推出多款清潔用品。圖／橘子工坊提供
橘子工坊推出多款清潔用品。圖／橘子工坊提供

Celluver植萃洗手慕斯、甜橙精油乾洗手。圖／Celluver提供
Celluver植萃洗手慕斯、甜橙精油乾洗手。圖／Celluver提供

品牌 流感病毒 疫情

延伸閱讀

防群聚 高市週五前完成12產業園區1.7萬移工篩檢

北市85歲以上長者接種疫苗 民眾：天氣再熱也要打

花蓮縣議會16日恢復召開定期大會

武漢疫源爭議 紐時：中國搞神祕令專家說詞難服眾

相關新聞

唐吉訶德突「暫停營業」消毒2天 15日重新恢復營業

日本知名連鎖藥妝店「唐吉訶德」西門町店，日前無預警貼出閉店消毒公告，外傳疑似有員工確診，但店家否認，只說是固定的消毒與清...

灰調沐光綿延美景 方圓蘊意溫馨親情

諾貝爾文學奬得主羅曼・羅蘭曾說：「藝術的偉大意義，在於它能顯示人的真正感情、內心生活的奧秘與熱情的世界。」

洗衣洗手都重要！台韓品牌推清潔用品，歐巴用了很乾淨

在疫情期間，各種清潔用品相對重要，也有不少品牌推新品搶市，包括台灣的橘子工坊，推出能洗淨病毒的洗衣精，讓大家衣物更清潔；...

與內在的真實連結 Jaquet Droz新款月相大秒針腕表

始終帶有隱性、陰性指涉的月亮，自古以來影響著無數騷人墨客，成為創作者無窮的繆思女神。月亮的存在提示了美，更暗示少為探照的...

生活美學／台灣牛肉麵 從外省鄉愁轉變為集體記憶的食物

牛肉麵的意義，在於它已經從外省人的鄉愁，轉變成一道本省人與外省人在飲食上有交集，象徵對彼此的認同並且產生集體記憶的食物。...

撕開就能重現熱炒店滋味！金蘭4款「宅宅醬」上桌

隨著新冠肺炎疫情仍在持續，居家自煮也成為現今的餐飲趨勢，金蘭本次即推出新產品「金蘭宅宅醬」，乃是品牌首度推出「非瓶裝」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。