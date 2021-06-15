洗衣洗手都重要！台韓品牌推清潔用品，歐巴用了很乾淨

在疫情期間，各種清潔用品相對重要，也有不少品牌推新品搶市，包括台灣的橘子工坊，推出能洗淨病毒的洗衣精，讓大家衣物更清潔；南韓香氛品牌Celluver，則是新推出甜橙精油乾洗手、植萃洗手慕斯，讓日韓銷售百萬瓶，也在台開賣，讓大家跟歐巴一樣洗得很乾淨。

Celluver代言人為夯劇「女神降臨」的主角之一黃寅燁，在台灣新推出的植萃洗手慕斯，含有8種植萃成分，號稱是用洗的護手霜，能夠保濕清潔，具有pH5.5弱酸性，讓肌膚常洗也不會敏感；另款甜橙精油乾洗手含有3%甜橙精油、75%酒精，使用後讓手部有天然保護，還有淡淡的甜橙精油果香，適合隨身攜帶，身上其他地方也能噴。

橘子工坊則推出多款經過認證，能洗淨多類病毒的產品，包括「第一支洗淨病毒洗衣精」，除制菌力高達99.99%，並經過台灣知名大學實驗證實能洗淨冠狀病毒（貓冠狀病毒NTU156）、A型（H1N1）／B型流感病毒與常見6大細菌，還包括制菌靈清潔噴霧，讓周遭環境都能潔淨。

橘子工坊推出多款清潔用品。圖／橘子工坊提供