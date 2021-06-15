快訊

傳東南亞多國洽談國產疫苗 指揮中心證實：菲律賓已來函

1萬元孩童防疫補貼今天上午10時開領 登記網址在這裡

與內在的真實連結 Jaquet Droz新款月相大秒針腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雅克德羅月相大秒針腕表，玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、大秒針顯示、月相顯示、日期顯示，94萬9,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
雅克德羅月相大秒針腕表，玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、大秒針顯示、月相顯示、日期顯示，94萬9,000元。圖 / Jaquet Droz提供。

始終帶有隱性、陰性指涉的月亮，自古以來影響著無數騷人墨客，成為創作者無窮的繆思女神。月亮的存在提示了美，更暗示少為探照的內心，是私密但真實的隱性連結。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）適逢品牌創辦人Jaquet Droz生誕300年，近日發表兩款全新「月相大秒針腕表（Grande Seconde Moon） 」，向300年無窮的哲思與工藝巧趣、獻上敬意。

所謂「大秒針腕表」具有兩個交疊、偏心顯示的時間盤；其時分顯示位於上部、大秒針盤則位於六點鐘方向，並些微重疊而成阿拉伯「8」字形，並帶有福德、福祿的引涉。

有別於過往43或39毫米，新品首次採用41毫米直徑 ，並以古典、帶有羊脂聯想的象牙色大明火琺瑯襯玫瑰金表殼、深藍色表帶；藍色月相盤中的月亮具有鮮明的蝕刻陰影，伴隨著雅克德羅經典的七芒雙星，其同軸的兩針一長一短，分別指示了秒鐘與日期，其中短針的日期指針前緣並飾以鮮紅、帶出明顯差異。

同為41毫米、玫瑰金表殼的另一款式則採用黑色啞光表盤，整體面盤全數改為玫瑰金針、金質立體時標、環形金質日期盤，和啞光黑色，閃耀著自遠古誕生至今的智慧之光。2660QL4型自動上鏈機芯並使用矽質的擺輪遊絲及擒縱叉，因而運行更為精確、不易受磁力影響，同時月相功能每122年才有一日誤差，並可透過八點鐘方向的按鈕、快速調整。

兩款表款背面均手工雕刻有「Pierre Jaquet-Droz, 300ème Anniversaire」，也就是品牌創辦人「皮埃爾雅克德羅，300周年」之意；象牙色面盤訂價約98萬5,000元、黑色啞光面則約94萬9,000元。

雅克德羅月相大秒針腕表，玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、大秒針顯示、月相顯示、日期顯示，象牙白色大明火琺瑯面盤，98萬5,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
雅克德羅月相大秒針腕表，玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、大秒針顯示、月相顯示、日期顯示，象牙白色大明火琺瑯面盤，98萬5,000元。圖 / Jaquet Droz提供。
使用矽擒縱結構2660QL4型自動上鏈機芯，K金自動盤上並有著雅克德羅的七芒雙星。的圖 / Jaquet Droz提供。
使用矽擒縱結構2660QL4型自動上鏈機芯，K金自動盤上並有著雅克德羅的七芒雙星。的圖 / Jaquet Droz提供。
雅克德羅月相大秒針腕表，共有黑、白兩種面盤，皆使用具備矽游絲與擒縱的自動上鍊機芯。圖 / Jaquet Droz提供（合成圖）。
雅克德羅月相大秒針腕表，共有黑、白兩種面盤，皆使用具備矽游絲與擒縱的自動上鍊機芯。圖 / Jaquet Droz提供（合成圖）。

品牌 象牙 腕表

延伸閱讀

邦瀚斯香港精品春拍下周登場 紅寶石與百達翡麗領銜

輕鬆入手德國好設計！NOMOS新品腕表包浩斯美學一手抓

「車神」舒馬克之子手上腕表是這牌！獨立製表超吸睛

飛行美學Bell & Ross Red Radar腕表 黑陶瓷強勢啟程

相關新聞

與內在的真實連結 Jaquet Droz新款月相大秒針腕表

始終帶有隱性、陰性指涉的月亮，自古以來影響著無數騷人墨客，成為創作者無窮的繆思女神。月亮的存在提示了美，更暗示少為探照的...

生活美學／台灣牛肉麵 從外省鄉愁轉變為集體記憶的食物

牛肉麵的意義，在於它已經從外省人的鄉愁，轉變成一道本省人與外省人在飲食上有交集，象徵對彼此的認同並且產生集體記憶的食物。...

撕開就能重現熱炒店滋味！金蘭4款「宅宅醬」上桌

隨著新冠肺炎疫情仍在持續，居家自煮也成為現今的餐飲趨勢，金蘭本次即推出新產品「金蘭宅宅醬」，乃是品牌首度推出「非瓶裝」的...

邦瀚斯香港精品春拍下週登場 紅寶石與百達翡麗領銜

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於6月20日舉辦「香港珠寶及翡翠」與「香港鐘表專拍」兩場春季精品拍賣，日前曝光焦點拍...

再等等！藏壽司將開「桃園遠百、高雄岡山」新門市

儘管目前全台餐飲業市場仍然壟罩在新冠肺炎的疫情當中，但是仍有企業持續為疫情過後的做足準備。來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，...

添好運「楊枝甘露、芋頭西米露」變冰淇淋！7-11買得到

來自香港的茶餐廳「添好運」，自6月15日起攜手小美冰淇淋，攜手於全台7-ELEVEN推出「楊枝甘露冰淇淋」、「芋頭西米露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。