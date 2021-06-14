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撕開就能重現熱炒店滋味！金蘭4款「宅宅醬」上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
金蘭推出4款口味各異的「宅宅醬」，方便民眾居家料理使用。圖／金蘭提供
金蘭推出4款口味各異的「宅宅醬」，方便民眾居家料理使用。圖／金蘭提供

隨著新冠肺炎疫情仍在持續，居家自煮也成為現今的餐飲趨勢，金蘭本次即推出新產品「金蘭宅宅醬」，乃是品牌首度推出「非瓶裝」的醬料，共計有鹹香三杯醬、嗆辣宮保醬等4種熱炒店必備的人氣口味，採單包設計，省去做菜時的瓶瓶罐罐，方便民眾調理時使用。

金蘭此次所推出的宅宅醬中，「鹹香三杯醬」，以薑蒜香、麻油香作為基底，並添加金蘭雪花釀增添滋味，擁有濃郁的香氣，適合各種肉類料理。香勁帶味的「嗆辣宮保醬」，則採用四川花椒、大紅袍花椒與多種醬料與香料融合，呈現鮮香勁辣的多層次口感，適合肉類與海鮮料理。「酸辣泰式醬」則是清爽開胃，並帶有甘甜、辣香以及泰式檸檬的風味，適合搭配海鮮、肉類或涼拌料理。至於「酸甜茄汁醬」，番茄風味中帶有淡淡肉桂香，有著充沛的酸甜香氣，適合各種糖醋料理。每包均為62元。

此次新品標榜不需要另外調理，只要準備好食材，在烹調時適時加入，就可以輕鬆完成料理，也不需要額外增添醬料或辛香料，民眾也可以依個人喜好選擇適合的食材搭配。包裝上也採用漫畫風包裝，增添烹調時的樂趣。

海鮮 新冠肺炎 疫情

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