邦瀚斯香港精品春拍下週登場 紅寶石與百達翡麗領銜

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於6月20日舉辦「香港珠寶及翡翠」與「香港鐘表專拍」兩場春季精品拍賣，日前曝光焦點拍品。珠寶部分，以一系列來自知名品牌的緬甸「鴿血紅」紅寶石、紅色尖晶石、紅鑽等紅色系寶石備受矚目；鐘表部分則由一枚百達翡麗型號5033/100P-001的鉑金鑲鑽黑面三問年曆腕表領銜，是全球已知僅3枚之一。

珠寶焦點之一為一枚來自法國頂級珠寶品牌梵克雅寶的3.21克拉天然未經加熱處理緬甸抹谷「鴿血紅」紅寶石鑽戒，由1.4克拉明亮切割圓鑽簇擁中央的橢圓形紅寶石，估價280萬港元起。焦點紅色寶石還包括一枚出自澳洲私人珍藏的一枚Tiffany粉紫紅色鑽石「花」鑽戒，估價為90萬港元起，是紅鑽與粉鑽最大來源阿蓋爾休礦後收藏紅色系鑽石的絕佳機會。而來自路易威登，於2014年推出的天然未經加熱處理坦桑尼亞紅色尖晶石，重達20.03克拉、色澤濃艷、明淨透徹，非常難得，估價260萬港元起。