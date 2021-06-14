邦瀚斯香港精品春拍下週登場 紅寶石與百達翡麗領銜
國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）將於6月20日舉辦「香港珠寶及翡翠」與「香港鐘表專拍」兩場春季精品拍賣，日前曝光焦點拍品。珠寶部分，以一系列來自知名品牌的緬甸「鴿血紅」紅寶石、紅色尖晶石、紅鑽等紅色系寶石備受矚目；鐘表部分則由一枚百達翡麗型號5033/100P-001的鉑金鑲鑽黑面三問年曆腕表領銜，是全球已知僅3枚之一。
珠寶焦點之一為一枚來自法國頂級珠寶品牌梵克雅寶的3.21克拉天然未經加熱處理緬甸抹谷「鴿血紅」紅寶石鑽戒，由1.4克拉明亮切割圓鑽簇擁中央的橢圓形紅寶石，估價280萬港元起。焦點紅色寶石還包括一枚出自澳洲私人珍藏的一枚Tiffany粉紫紅色鑽石「花」鑽戒，估價為90萬港元起，是紅鑽與粉鑽最大來源阿蓋爾休礦後收藏紅色系鑽石的絕佳機會。而來自路易威登，於2014年推出的天然未經加熱處理坦桑尼亞紅色尖晶石，重達20.03克拉、色澤濃艷、明淨透徹，非常難得，估價260萬港元起。
下午舉槌的鐘表專場，領銜的百達翡麗型號5033/100P-001三問年曆自動上鍊腕表，在2002年問世之時，為品牌首枚配備年曆功能之三問腕表。此型號於2012年停產，期間共生產僅約80枚，多為銀色表面；黑面款的產期只有一年，目前在市場上出現過的這是第三枚。而當今最一表難求的百達翡麗Nautilus與愛彼Royal Oak，前者有一枚1994年的型號3800/001白金自動上鍊鍊帶腕表，配藍面鑲嵌鑽石時標，65萬港元起；後者則有型號5402ST的「Jumbo Royal Oak」精鋼自動上鍊腕表，是1972年B字頭皇家橡樹批次，品項良好，估價65萬港元起。
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