再等等！藏壽司將開「桃園遠百、高雄岡山」新門市

儘管目前全台餐飲業市場仍然壟罩在新冠肺炎的疫情當中，但是仍有企業持續為疫情過後的做足準備。來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，預計將於桃園新開設「桃園遠百店」，成為桃園的第5間門市，另外高雄也將再開設岡山店，為高雄的第5間門市。

藏壽司自1977年於大阪創業，目前在日本全國有超過400間門市。2014年時，藏壽司正式登台，並且已經在台掛牌上櫃，目前在台灣共計已經有35間門市，足跡遍佈台北、新北、桃園、宜蘭、台中到高雄等城市。獨特的「扭蛋」設計，也讓藏壽司成為熱門的親子用餐地點。根據求職資訊，藏壽司又將再開設「桃園遠百店」、「高雄岡山店」等新門市，勢必會為當地民眾帶來更便捷的用餐選擇，並繼續朝著在台設立50間門市的目標邁進。

但受限於疫情，藏壽司目前全台門市均暫停內用服務，並且自6月初起開始販售外帶餐盒，包括有大人氣餐盒、超值精選餐盒、鮭魚餐盒、炙烤餐盒、熟食餐盒等6種選擇，每份各為160～200元，讓民眾居家防疫的同時，也能持續享受藏壽司的壽司。