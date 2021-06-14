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添好運「楊枝甘露、芋頭西米露」變冰淇淋！7-11買得到

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
楊枝甘露冰淇淋，每杯59元。圖／添好運提供
楊枝甘露冰淇淋，每杯59元。圖／添好運提供

來自香港的茶餐廳「添好運」，自6月15日起攜手小美冰淇淋，攜手於全台7-ELEVEN推出「楊枝甘露冰淇淋」、「芋頭西米露雪糕」等冰品，並有「添好運楊枝甘露」飲品同步登場。購買指定商品，還可加贈「好運冰火菠蘿」1顆。

此次聯名推出的「楊枝甘露冰淇淋」，選用芒果醬、蜜漬芒果肉、葡萄柚肉及椰漿調配，並添加葡萄柚果凍、小粉圓增加口感，帶有清爽水果風味，每杯59元。「芋頭西米露雪糕」則以蜜煮芋塊、芋頭醬及椰奶為基底，加入小粉圓及芋圓，一口就能夠吃到滿滿餡料，每支則為49元。另外「添好運楊枝甘露」，選用芒果果泥搭配冰涼甜湯，同時添加椰果、寒天珍珠增加咀嚼感，滋味微甜微酸，每杯45元。憑飲料截角至添好運消費，可加贈價值36元的「好運冰火菠蘿」1顆。

添好運所屬的和億生活集團，自去年4月推出電商平台，今年業績已成長5倍。另外也透過MOMO、PCHOME等購物平台拓展業績，並進行異業結盟。此次攜手小美冰淇淋所推出的3款甜品，將於6月15日開賣，採期間限定、售完為止。

添好運楊枝甘露，每杯45元。圖／添好運提供
添好運楊枝甘露，每杯45元。圖／添好運提供
芋頭西米露雪糕，每支則為49元。圖／添好運提供
芋頭西米露雪糕，每支則為49元。圖／添好運提供

冰淇淋 芒果 冰品

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