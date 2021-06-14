疫情是危機也是轉機！米其林二星態芮副牌開站

新冠疫情為餐飲業帶來莫大衝擊，米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）主廚何順凱決定化危機為轉機，將開業之初就在品牌發展規劃之中的餐飲副牌Taïrroir À la Maison付諸實現，以線上訂購自取的方式，提供一系列簡單、明瞭、溫暖的外帶餐點。

何順凱說：「在不打仗的時候，也需要磨練。我是一個閒不下來的人，我不想讓團隊沒有事情做、沒有士氣，這次的疫情正好是一個很好的時間點跟機會，讓我們可以在原有的品牌態芮之外，進行新的延展跟拓展。」

Taïrroir À la Maison從「家」的概念出發，是一個以Fine Dining的細節精神為基礎，又呈現輕鬆、自在、活潑的Casual Dining餐飲副牌。「『Maison』是『家』的意思。『À la Maison』指的是『家』或『在家』。」何順凱表示：「希望大家在疫情期間，好好待在家，做好防疫工作，好好吃飯、好好生活，就是我最大的用意。」

Taïrroir À la Maison的菜單上，從前菜、主菜、配菜到甜點90%是全新菜色。「我希望在Taïrroir À la Maison提供簡單、直截了當的溫暖食物，就像是家裡的阿嬤或媽媽煮飯，在味道上沒有太多複雜的曲線跟變化，但卻是能夠讓你感覺到很有溫度的料理。」

在諸多菜色當中，何順凱特別推薦法式烤全雞：「不管是單身或小家庭，一隻雞3到4個人分享都沒問題。雞吃完以後，還可以把骨頭去熬湯，熬完湯以後可以用來煮個蛋花湯、煮粥。骨頭邊邊的碎肉，可以用手撕下來，拿去做雞肉粥、雞肉炒飯或炒青菜，運用方式非常多元。」

除了法式烤全雞之外，何順凱也推薦鮮魚佐檸檬香草醬汁。「鮮魚是從宜蘭的港口，直接跟漁船進貨。我們的處理方式就是乾煎，並沒有做過多的調味，配上一個很經典的法式的檸檬奶油的醬汁，真的非常好吃。」

在前菜方面，何順凱建議大家嚐嚐用茄子、黃綠櫛瓜、波隆那牛肉醬、莫扎瑞拉起士製作的千層麵：「我們的千層麵不是用義大利麵的麵皮，而是用茄子、黃綠櫛瓜當麵皮，再以牛與豬絞肉混合的波隆那醬，層層堆疊起來。吃起來很家常，會讓你覺得很溫暖、很舒服。」

各式法式經典甜點在Taïrroir À la Maison菜單上，也是亮點之一。以類似珠寶盒的多層次方式呈現的「瑩光寶盒」，其中包括馬卡龍、瑪德蓮、可麗露…等8至9種精選法式甜點。此外，馬達加斯加香草布丁、可麗露…等，也都能單點外帶。

至於未來會不會開設Taïrroir À la Maison的實體餐廳，甚至另開設專賣甜點的實體店面？何順凱表示：「還在評估考慮中，因為目前有太多不確定因素存在。」但面對未來，何順凱還是保持期待：「大家保持耐心，不要那麼浮躁，我相信這段時間終於會過去。」

Taïrroir À la Maison

◎訂購連結：

◎每日外帶自取時間：

11:30～14:00，17:30～20:00

◎特別注意事項

•所有餐點僅供外帶自取，必須透過網站訂購。 •部分餐點備餐時間為1～2日；下訂時，請確認相關細節。 •法式烤全雞，需提前1日預訂。 •所有甜點建議提前2日訂購，亦可當日來電詢問。建議甜點組的訂購與其他餐點的訂購單分開。

角蝦、百合、綠竹筍、枸杞伯那西醬。記者沈昱嘉／攝影

市場鮮魚（約400g）佐檸檬香草醬汁。圖／Taïrroir À la Maison提供

茄子、黃綠櫛瓜、波隆那牛肉醬、莫扎瑞拉起士。圖／Taïrroir À la Maison提供

法式烤全雞（1.8至2kg）、焦糖洋蔥與油封大蒜。圖／Taïrroir À la Maison提供