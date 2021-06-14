快訊

楊志良發起新冠死亡集體索國賠 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐陽娜娜扮迪士尼公主 學秀智戴真的法國皇家珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang

歐陽娜娜日前參加微博電影之夜，再走紅毯和表演時分別換穿了白色露肩禮服和大紅色細肩帶禮服兩套服裝。並在自己IG分享美照。雖然是否修圖惹爭議，不過最後po出的美圖還是受到許多網友大力稱讚，說像是「從迪士尼跑出來的公主」。不可否認，這明確的「公主感」，除了禮服之外，她所搭配的珠寶是很重要的因素。這次歐陽娜娜配戴的珠寶都來自法國皇家御用珠寶品牌CHAUMET，是拿破崙皇帝與愛妻約瑟芬皇后結婚、加冕時都選用的品牌，也難怪配戴起來身份地位都立刻升級。

歐陽娜娜走紅毯的白色露肩禮服，選搭了CHAUMET的Insolence系列珠寶，是以高級訂製服中緞帶蝴蝶結為靈感的作品，用鑽石與白K金打造成柔軟飄逸的緞帶，與黃金線繩綁在一起，洋溢高雅氣質；歐陽娜娜這次搭配的款式，韓星裴秀智也曾配戴出席去年的韓國百想藝術大獎。而很有迪士尼感的紅色禮服，歐陽娜娜配搭的則是CHAUMET以約瑟芬皇后皇冠為靈感而推出的Josephine系列冠冕，設計將約瑟芬皇后最愛的梨形寶石當作主要視覺焦點。除了最具代表性的冠冕，也因應現代女性的生活方式，延伸出耳環、戒指、項鍊、手環等全系列珠寶。

歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
CHAUMET Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環，價格電洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Insolence 18K白金和18K玫瑰金耳環，價格電洽。圖／CHAUMET提供
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
CHAUMET Insolence 18K白金和18K玫瑰金項鍊，價格電洽。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Insolence 18K白金和18K玫瑰金項鍊，價格電洽。圖／CHAUMET提供
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang
歐陽娜娜配戴CHAUMET珠寶出席微博電影之夜。圖／取自IG @nanaouyang

珠寶 品牌 迪士尼 歐陽娜娜

延伸閱讀

歐陽娜娜性感晾雪乳 網曝無P真相酸騙很大

像從迪士尼跑出來的公主！歐陽娜娜夢幻禮服拍出婚紗感

歐陽娜娜「狂野煙燻妝」甩清純形象！外套裡直接沒穿胸型全都露

極短裙辣翻 歐陽娜娜一抬腿…下身失守了！

相關新聞

6、7年級女生的春春回憶沒了！ANNA SUI美妝8月底撤台

曾是許多6、7年級女生的夢幻彩妝逸品ANNA SUI，在重返台灣市場短短3年之後，再度傳出即將撤台的消息，包含台北遠東S...

別再說「韓國搶走端午節」！江陵端午祭 文化大不同

今年6月14日是一年一度的端午節。儘管疫情影響日常生活作息，但是許多民眾還是透過立蛋、吃粽子等方式，一起與家人度過端午佳...

疫情是危機也是轉機！米其林二星態芮副牌開站

新冠疫情為餐飲業帶來莫大衝擊，米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）主廚何順凱決定化危機為轉機，將開業之初就在品牌發展規...

歐陽娜娜扮迪士尼公主 學秀智戴真的法國皇家珠寶

歐陽娜娜日前參加微博電影之夜，再走紅毯和表演時分別換穿了白色露肩禮服和大紅色細肩帶禮服兩套服裝。並在自己IG分享美照。雖...

最美棋士黑嘉嘉成千面女郎 百變風貌展時尚慧根

被日媒譽為「千年一遇美女棋士」的黑嘉嘉，本月登上多本時尚雜誌，透過不同的造型與風格演繹，展現出她在圍棋以外的多樣面貌與全...

台灣大myVideo、MyMusic、myBook推14日免費體驗

端午連假不出門，宅在家追劇、聽Podcast、看電子書助防疫！台灣大旗下myVideo、MyMusic與myBook等O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。